Κύπρος για τα τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα: «Ό,τι κι αν φέρει η Τουρκία, δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη»

Άμεση ήταν η απάντηση της Κύπρου στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας πως έχει στείλει έξι F-16, αλλά και αντιαεροπορικά συστήματα στα Κατεχόμενα, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έκρινε πως πρόκειται για αντίδραση της Τουρκίας στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι και ασφάλεια της ΕΕ.

«Είναι προφανές σε όλους ότι αυτή η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης είναι μία αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη, που έστειλαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ, είναι ευθύνη και της ΕΕ» είπε, ειδικότερα.

«Ό,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο – και να θυμίσω ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοχικού στρατού και εξοπλισμού στις κατεχόμενες περιοχές - η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο», κατέληξε ο Κύπριος πρόεδρος, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.