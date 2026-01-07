Λευκός Οίκος: Η στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία παραμένει «πάντα μία επιλογή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του εξετάζουν «ένα εύρος επιλογών» σε μία προσπάθεια να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, αναφέρεται σε δήλωση του Λευκού Οίκου, όπου δεν αποκλείεται και η στρατιωτική επέμβαση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει γνωστό πως η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ουσιώδες να είναι ζωτικής σημασίας να αποτρέψουμε τους αντιπάλους μας στην περιοχή της Αρκτικής. Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν ποικίλες επιλογές για τον σημαντικό αυτό στόχο για την εξωτερική μας πολιτική και, φυσικά, η χρήση του αμερικανικού στρατού παραμένει, πάντα, μία επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής» είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στην εν λόγω ανακοίνωση.

Τα σχόλια αυτά ήρθαν την ώρα που οι ηγέτες των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων αντιτάχθηκαν στη μακροχρόνια επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να καταλάβει το έδαφος της Αρκτικής.

Σε μια επίδειξη αλληλεγγύης την Τρίτη, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και άλλων χωρών εξέδωσαν κοινή δήλωση με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, προτρέποντας τις ΗΠΑ να σεβαστούν την κυριαρχία της.

Στη δήλωση ανέφεραν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ, μια αμυντική συμμαχία που περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γροιλανδία. «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της», ανέφερε η δήλωση. «Είναι αποκλειστικά θέμα της Δανίας και της Γροιλανδίας να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Η κυβέρνηση του νησιού δήλωσε ότι ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ «επείγουσα» συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, την υπουργό Εξωτερικών και Έρευνας της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, και τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, για να συζητήσουν «τις αξιώσεις των ΗΠΑ σχετικά με τη χώρα μας».

Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι η συνάντηση θα έδινε στους Δανούς και τους Γροιλανδούς την ευκαιρία να διορθώσουν ορισμένες από τις ισχυρισμούς του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ότι υπάρχουν πολλά ρωσικά και κινεζικά πλοία γύρω από την περιοχή και ότι η Κίνα ασκεί μεγάλη επιρροή εκεί, μέσω επενδύσεων.

«Δεν συμμεριζόμαστε την εικόνα ότι η Γροιλανδία είναι γεμάτη με κινεζικές επενδύσεις... ούτε ότι υπάρχουν κινεζικά πολεμικά πλοία κατά μήκος της Γροιλανδίας» δήλωσε.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, με τη σειρά του, σημείωσε πως η Δανία είχε δαπανήσει δισεκατομμύρια για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, και όχι, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας απλώς «ένα ακόμη έλκηθρο με σκύλους».

Η Φρέντρικσεν είχε προειδοποιήσει ότι μια επίθεση των ΗΠΑ εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το «τέλος» της στρατιωτικής συμμαχίας και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Θα ήταν, όπως είπε, το τέλος «των πάντων».