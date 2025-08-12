Λευκός Οίκος: Ο λόγος που δεν προσκλήθηκε ο Ζελένσκι στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκα

Τον λόγο για τον οποίο δεν θα παρευρίσκεται στη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε η Λευκός Οίκος.

Πιο συγκεκριμένα, η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού προέδρου παραχώρησε συνέντευξη στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενη στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Αρχικά ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Άνκορατζ, την μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκα: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει του σκοτωμούς.

Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο πρόεδρος, η ισχυρή προτίμησή του θα είναι πάντα η ειρήνη και η συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν.

Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν | AP - Pablo Martinez Monsivais

Κατά την έναρξη της συζήτησης, όπως μεταδίδει το SkyNews η Λέβιτ ρωτήθηκε γιατί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν προσκλήθηκε στις συνομιλίες στην Αλάσκα.

«Αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επειδή ο Πρόεδρος της Ρωσίας ζήτησε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να συναντηθούν μέσω του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ», είπε.

«Ο Πρόεδρος συμφωνεί με αυτή τη συνάντηση κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Πούτιν». Επισήμανε ότι ο στόχος της συνάντησης είναι οι δύο ηγέτες να φύγουν «με καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο». «Αυτή η κυβέρνηση έχει πραγματικά χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, έχει λάβει κάθε μέτρο για να επιτύχει την ειρήνη μέσω μιας διπλωματικής λύσης», προσθέτει.

Η εκπρόσωπος Τύπου ρωτήθηκε για λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

«Δεν θέλω να αποκαλύψω τις ιδιωτικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος έχει βαθύ σεβασμό για όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση και προσπαθούν να την τερματίσουν».

Ρωτήθηκε επίσης πώς ο Τραμπ θα μετρήσει την επιτυχία στη συνάντηση της Παρασκευής και αν είναι έτοιμος να αποχωρήσει αν ο Πούτιν δεν είναι σοβαρός.

«Δεν θα προτρέξω σε υποθετικά σενάρια», λέει. Η Λέβιτ δήλωσε «πολύ σίγουρη» ότι ο Τραμπ θα παραμείνει αισιόδοξος μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν την Παρασκευή.

«Μόνο ένα μέρος που εμπλέκεται σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι παρόν, οπότε αυτό είναι για τον πρόεδρο για να πάει και να αποκτήσει μια πιο σταθερή κατανόηση για το πώς μπορούμε ελπίζουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι υπάρχουν σχέδια για να ταξιδέψει ο Τραμπ στη Ρωσία στο μέλλον.