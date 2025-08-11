Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Δευτέρα (11/8) σε συνέντευξη Τύπου ότι αναμένει να έχει μια «εποικοδομητική συζήτηση» με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν στην επικείμενη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8).

«Ο πρόεδρος Πούτιν με προσκάλεσε να συμμετάσχω. Θέλει να συμμετάσχουμε. Νομίζω, πιστεύω, ότι θέλει να τελειώσει το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μία «συνάντηση διερεύνησης» με στόχο να παροτρύνει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα πάω να μιλήσω στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Συνάντηση στην Αλάσκα: Τι θέλει ο Πούτιν;

Την ίδια ώρα όμως, ποιες μπορεί να είναι οι αξιώσεις που έχει ο Πούτιν από την επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα; Σύμφωνα με αναλυτές, ούτε η ισορροπία στο πεδίο της μάχης ούτε οι δημοσιονομικές πιέσεις αναγκάζουν τον Ρώσο πρόεδρο να περιορίσει τις εδαφικές του φιλοδοξίες ή να εξετάσει δυσμενείς όρους ειρήνης.

Η προσοχή του είναι στραμμένη στο να διατηρήσει ανοιχτή την επικοινωνία με τον Τραμπ, ώστε η δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου προς τη Μόσχα να μην αρχίσει να έχει κόστος. «Ο Πούτιν δεν έχει κανένα κίνητρο να τερματίσει τον πόλεμο αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, συνεργάτιδα του Κέντρου Carnegie για την Ρωσία και την Ευρασία. «Αυτό που έχει σημασία γι’ αυτόν είναι να κρατήσει την προσοχή του Τραμπ».

Βλαντίμιρ Πούτιν | AP

Για πρώτη φορά από την ανάληψη της προεδρίας, ο Τραμπ έχει αρχίσει να εγκρίνει σημαντικές μεταφορές όπλων προς το Κίεβο και απειλεί να επιβάλει δασμούς στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Όμως αυτή η ανυπόμονη διάθεση άλλαξε σχεδόν εν μία νυκτί, μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στίβεν Γουίτκοφ στη Μόσχα την περασμένη Τετάρτη, μόλις δύο ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει ο Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ή κυρώσεις.

Αντί για περισσότερα προβλήματα για το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη πρόσκληση του Πούτιν στην Αμερική, για συνάντηση με Αμερικανό πρόεδρο από τότε που συνάντησε τον Τζορτζ Μπους τζούνιορ το 2007.

«Το γεγονός ότι ο Πούτιν πηγαίνει στις ΗΠΑ όχι ως αιχμάλωτος, ότι από αντικείμενο απογοήτευσης, έχει μετατραπεί σε καλοδεχούμενο πρόσωπο και ότι η συνάντηση γίνεται χωρίς την παρουσία Ουκρανών και Ευρωπαίων... όλα αυτά συνιστούν διπλωματική νίκη», πρόσθεσε ο Γκριν.

Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν χωρίς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρών — διαχρονικός στόχος για το Κρεμλίνο — φαίνεται να ήρθε χωρίς η Ρωσία να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στους βασικούς πολεμικούς της στόχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας | AP Photos

Για Ουκρανούς αξιωματούχους, οι συνομιλίες αποτελούν προσπάθεια του Πούτιν να επιτύχει τουλάχιστον τρεις στόχους. Η Αλιόνα Γκέμαντσουκ, η νεοδιορισθείσα επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι αυτοί είναι:

η έξοδος από την απομόνωση

η αποφυγή νέων κυρώσεων

η αξιοποίηση της αποφασιστικότητας του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο

προκειμένου να λύσει με διπλωματικά μέσα τα ζητήματα που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με στρατιωτικά.

Η διπλωματική κινητικότητα εξελίσσεται ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις, δέχονται αυξανόμενη πίεση στην ανατολή, με τον ρωσικό στρατό να προσπαθεί πλέον να περικυκλώσει αρκετές πόλεις, που αποτελούσαν στρατηγικά προπύργια για τους Ουκρανούς υπερασπιστές.

Στρατός στην Ουκρανία | AP Photos

Στο οικονομικό μέτωπο, η Ρωσία αισθάνεται λιγότερη αυτοπεποίθηση, καθώς τα έσοδα από την ενέργεια έχουν μειωθεί κατά 20% σε ετήσια βάση τους πρώτους επτά μήνες, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, με τους νέους δασμούς του Τραμπ στην Ινδία να προσθέτουν πίεση.

«Η ρωσική οικονομία είναι σήμερα πιο αδύναμη από οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε ο Τζάνις Κλουτζ, ειδικός για την οικονομία της Ρωσίας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας (SWP). Ωστόσο, τόνισε ότι η κατάσταση δεν είναι αρκετά σοβαρή, ώστε να αλλάξει η στάση του Πούτιν για την Ουκρανία.

«Για τον Πούτιν, οι απειλές κυρώσεων είναι σύμπτωμα της απογοήτευσης του Τραμπ», πρόσθεσε. «Ανησυχεί περισσότερο για την αυξανόμενη απογοήτευση του Τραμπ, παρά για τις συνέπειες πιθανών νέων κυρώσεων».

Οι πλήρεις λεπτομέρειες των συζητήσεων Πούτιν και Γουίτκοφ δεν έχουν αποκαλυφθεί, αλλά βασικά στοιχεία προέκυψαν από αμερικανικές επικοινωνίες με Ευρωπαίους και Ουκρανούς ομολόγους και δημόσιες δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ανταλλαγής ουκρανικών εδαφών.

«Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών, προς όφελος και των δύο», είπε ο Τραμπ. Αμέσως μετά τη συνάντηση, η Μόσχα χαρακτήρισε τις προτάσεις του Γουίτκοφ αποδεκτές, αλλά δεν σχολίασε τις δηλώσεις του Τραμπ για ανταλλαγή γης.

Φωτογραφία προφίλ του προέδρου των ΗΠΑ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

«Ο κύριος στόχος είναι να εξαλειφθούν οι ρίζες αυτής της κρίσης», πρόσθεσε ο Πούτιν, αναφερόμενος στην σχεδόν 90λεπτη ομιλία του τον περασμένο Ιούνιο, στην οποία ανέπτυξε τις απαιτήσεις του, παρεμβάλλοντας ιστορικά ανέκδοτα.

Αυτές περιλαμβάνουν την επίσημη παραίτηση της Ουκρανίας από την ένταξη στο ΝΑΤΟ και το καθεστώς της ως μη πυρηνική χώρα, την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση — μια ασαφής απαίτηση που ουσιαστικά ισοδυναμεί με την απομάκρυνση του Ζελένσκι

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις της από τέσσερις ουκρανικές περιοχές, που η Ρωσία κατέχει μόνο εν μέρει, αλλά έχει αποφασίσει να ενσωματώσει επίσημα στην επικράτειά της.

Ο Πούτιν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια εφόσον παρέχει στη Ρωσία πρόσβαση στην Κριμαία μέσω αυτών. «Το Κίεβο πρέπει να εγγυηθεί ένα servitut [νομικός όρος για δικαίωμα χρήσης γης]», πρόσθεσε.

Η απαίτηση να αποσύρει η Ουκρανία τα στρατεύματά της από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ αποτελεί «παγίδα διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Ουκρανός πολιτικός αναλυτής Βολοντίμρ Φεσένκο.

«Ο Πούτιν κατανοεί απόλυτα ότι η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει σε μονομερείς παραχωρήσεις και θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτή τη συνάντηση με τον Τραμπ και την απόρριψη του ρωσικού σχεδίου, για να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», είπε.

Με την προσέγγιση της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Πούτιν εργάζονται για να εξασφαλίσουν υποστήριξη από τους αντίστοιχους συμμάχους τους.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θέλουν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ να επιμείνουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά από κατάπαυση του πυρός ή ουσιαστική μείωση των εχθροπραξιών.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, μίλησε τηλεφωνικά με ηγέτες εννέα χωρών που η Μόσχα θεωρεί φιλικές, μεταξύ των οποίων και ο Σι Τζιπίνγκ της Κίνας και φιλοξένησε στο Κρεμλίνο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ινδίας.

ΠΗΓΗ: Financial Times

