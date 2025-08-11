Τραμπ για Πούτιν και Ουκρανία: «Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών, θέλω κατάπαυση του πυρός»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο τα τελευταία λεπτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν θα είναι «μια συνάντηση διερεύνησης», αλλά πίστευε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θέλει να το τελειώσει».

«Θα πάω να μιλήσω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο, πρέπει πάση θυσία», σημείωσε, αναφέροντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Διαβάστε ακόμα: Κατεβάζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον ο Τραμπ: «Νόμος και τάξη ξανά στην πρωτεύουσα»

Ενημέρωσε ακόμα ότι θα καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνομιλία λίγο μετά την αποχώρησή του από την αίθουσα.

Τραμπ: «Θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών στην Ουκρανία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε: «Μετά από αυτή τη συνάντηση, αμέσως, ίσως καθώς θα πετάω, ίσως καθώς θα φεύγω από την αίθουσα, θα τηλεφωνήσω στους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους τα πάω πολύ καλά.

Και ξέρετε, έχω μια εξαιρετική σχέση, νομίζω, με όλους τους, και τα πάω καλά με τον Ζελένσκι, αλλά, ξέρετε, διαφωνώ με αυτά που έχει κάνει, διαφωνώ πολύ, πολύ έντονα.

Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί... αλλά θα μιλήσω στον Ζελένσκι. Η επόμενη συνάντηση θα είναι με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν».

«Με ενόχλησε λίγο το γεγονός ότι ο Ζελένσκι έλεγε : Λοιπόν, πρέπει να λάβω συνταγματική έγκριση. Δηλαδή, έχει έγκριση να μπει σε πόλεμο και να σκοτώσει τους πάντες, αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει ανταλλαγή εδαφών;»

Επειδή θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών. Το γνωρίζω αυτό μέσω της Ρωσίας και μέσω συζητήσεων με όλους προς όφελος της Ουκρανίας, καλά πράγματα, όχι κακά πράγματα, αλλά και κάποια κακά πράγματα και για τις δύο πλευρές.

Οπότε είναι καλό και κακό, αλλά είναι πολύ περίπλοκο, επειδή υπάρχουν πολύ ανομοιόμορφα όρια. Και θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην γη».

«Θα συναντηθώ με τον Πούτιν. Θα δούμε ποιες είναι οι παράμετροι και μετά θα τηλεφωνήσω στον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες... και θα τους πω για τι είδους συμφωνία πρόκειται. Δεν πρόκειται να κάνω συμφωνία. Δεν εξαρτάται από εμένα να κάνω συμφωνία. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει συμφωνία και για τους δύο».

Τελικά, ωστόσο, ο Τραμπ τόνισε πως «Θα ήθελα να δω μια κατάπαυση του πυρός. Θα ήθελα να δω την καλύτερη δυνατή συμφωνία και για τα δύο μέρη. Ξέρεις, χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό, σωστά;».

ΕΕ: «Εργαζόμαστε για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας»

«Η διατλαντική ενότητα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα αποτρέψουμε μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη», δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στη διάρκεια του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Κάγια Κάλας ανέφερε επίσης ότι «οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη» και προσθέτει: «εν τω μεταξύ, εργαζόμαστε για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και περισσότερη υποστήριξη για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ».

Πηγή: Guardian