Στους 20 οι θάνατοι μετά από λήψη του φαρμάκου Amgen στην Ιαπωνία - Κυκλοφορεί και στην Ελλάδα

Περίπου 20 θάνατοι που συνδέονται με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία σε ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο Tavneos της Amgen για τη θεραπεία σπάνιων αυτοάνοσων νοσημάτων. Η Kissei Pharmaceutical, συνεργάτιδα εταιρεία της Amgen στην Ιαπωνία, εξέδωσε προειδοποίηση ζητώντας από τους γιατρούς να μην χορηγούν το φάρμακο σε νέους ασθενείς και να επανεξετάσουν τις ήδη υπάρχουσες θεραπείες λόγω του κινδύνου σοβαρής ηπατικής βλάβης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ορισμένοι από τους θανάτους έως τις 27 Απριλίου σχετίζονταν με σοβαρή ηπατική πάθηση που καταστρέφει τους χοληφόρους πόρους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί σε όλες τις περιπτώσεις άμεση αιτιώδης σχέση με το φάρμακο. Τα περισσότερα περιστατικά σοβαρής ηπατικής βλάβης σημειώθηκαν μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από την έναρξη της θεραπείας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Tavneos χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ANCA-σχετιζόμενης αγγειίτιδας, μιας σπάνιας ομάδας αυτοάνοσων παθήσεων που προκαλούν φλεγμονή σε μικρά και μεσαίου μεγέθους αιμοφόρα αγγεία. Από την κυκλοφορία του στην Ιαπωνία το 2022, περίπου 8.503 ασθενείς έχουν λάβει τη θεραπεία. Η Kissei συστήνει τακτική παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας και άμεση διακοπή του φαρμάκου εφόσον εντοπιστούν ανωμαλίες.

Το φάρμακο είχε εγκριθεί στις ΗΠΑ το 2021, ενώ η Amgen το απέκτησε το 2022 μέσω της εξαγοράς της ChemoCentryx έναντι 3,7 δισ. δολαρίων. Η U.S. Food and Drug Administration έχει ήδη ζητήσει από την Amgen να αποσύρει οικειοθελώς το Tavneos από την αμερικανική αγορά, αίτημα που η εταιρεία αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι το φάρμακο εξακολουθεί να διαθέτει θετικό προφίλ οφέλους-κινδύνου. Έκτοτε, η FDA έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία ανάκλησης, έχοντας εντοπίσει δεκάδες περιστατικά ηπατικής βλάβης παγκοσμίως, πολλά από τα οποία καταγράφηκαν στην Ιαπωνία.

Το συγκεκριμένο φάρμακο κυκλοφορεί και στην Ελλάδα, ωστόσο αποτελεί εξειδικευμένη θεραπεία που λειτουργεί μόνο με ιατρική συνταγή.