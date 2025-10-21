Ληστεία στο Λούβρο: Γιατί η Γαλλία δεν θα λάβει αποζημίωση για τα κλοπιμαία κοσμήματα

Η Γαλλία δεν θα λάβει αποζημίωση για την απώλεια κοσμημάτων «ανεκτίμητης» ιστορικής αξίας που κλάπηκαν από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, αφού η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα δεν καλύπτονταν από ιδιωτική ασφάλιση.

Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή, κλέφτες διέρρηξαν το Λούβρο χρησιμοποιώντας ανελκυστήρα επίπλων για να φτάσουν στον πρώτο όροφο, έκοψαν τις προθήκες και άρπαξαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μια καρφίτσα με διαμάντια που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ', καθώς και κολιέ και διαδήματα.

Οι ληστές προσπάθησαν επίσης να κλέψουν το στέμμα της αυτοκράτειρας, αλλά το έριξαν κατά τη διαφυγή τους.

Η αστυνομία ερευνά τη διάρρηξη με την ελπίδα να ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα, αλλά το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού όπως μεταφέρουν οι Financial Times, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αποζημιωθεί για τυχόν απώλειες που σχετίζονται με τα αντικείμενα που έχουν «ανεκτίμητη πολιτιστική και ιστορική αξία».

«Το κράτος λειτουργεί ως ασφαλιστής του εαυτού του όταν τα έργα των εθνικών μουσείων βρίσκονται στον συνήθη χώρο φύλαξής τους», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα Le Parisien.

Πότε προχωρούν τα μουσεία σε αγορά ασφαλιστικής κάλυψης

Ενώ η ευθύνη για τα έργα της εθνικής συλλογής βαρύνει γενικά το κράτος, τα μουσεία αγοράζουν ασφαλιστική κάλυψη όταν μετακινούν αντικείμενα ή τα δανείζουν μεταξύ τους.

Η ασφαλιστική αξία είναι «πολύ συχνά υψηλότερη από την αξία απόκτησης του έργου», πρόσθεσε το υπουργείο.

Αντίθετα, ιδιωτικές γκαλερί όπως το Ίδρυμα Louis Vuitton και η Συλλογή Pinault συνήθως αγοράζουν εμπορική ασφαλιστική κάλυψη.

«Για ένα ίδρυμα όπως το Λούβρο, είναι σχεδόν αδύνατο να ασφαλίσεις ολόκληρη τη συλλογή σου», δήλωσε ο Charlie Horrell, επικεφαλής του τμήματος καλών τεχνών στην ασφαλιστική εταιρεία Marsh.

Η κάλυψη έργων τέχνης στην ειδική ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου, η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος των πιο σύνθετων κινδύνων στον κόσμο, ανέρχεται συνολικά σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συλλογή του Λούβρου από μόνη της θα κατακλύσει την αγορά, σύμφωνα με πολλούς παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς θησαυροί όπως η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι και η «Μεγάλη Σφίγγα του Τάνις» είναι σχεδόν αδύνατο να αποτιμηθούν ή να εκτιμηθούν.

Ενώ η Γαλλία ελπίζει να ανακτήσει τα κοσμήματα, υπάρχει ο κίνδυνος οι κλέφτες να προσπαθήσουν να διαλύσουν τα αντικείμενα και να πουλήσουν τους πολλούς πολύτιμους λίθους που περιέχουν.

Ομοίως, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη Νοτρ Νταμ, τον μεσαιωνικό καθεδρικό ναό που κάηκε το 2019, βαρύνει τη γαλλική κυβέρνηση, σύμφωνα με την Grace Best-Devereux, ειδική σε περίπλοκες ζημίες της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Sedgwick, αν και ορισμένοι ιδιώτες εργολάβοι συνάπτουν εμπορική ασφάλιση όταν εργάζονται στο μνημείο.

Ωστόσο, ιδιωτικές δωρεές ύψους περίπου 840 εκατ. ευρώ από 340.000 δωρητές κάλυψαν το κόστος ανακαίνισης της Νοτρ Νταμ, αποτρέποντας την επιβάρυνση των φορολογουμένων με μεγάλα έξοδα.

Η ληστεία στο Λούβρο είναι μόνο η πιο πρόσφατη σε μια σειρά κλοπών από μουσεία, με αρκετές από αυτές να αφορούν χρυσό. Τη Δευτέρα, οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι στις 13 Οκτωβρίου ξεκίνησαν έρευνα εναντίον μιας Κινέζας για την κλοπή 6 κιλών χρυσού σε μορφή ψήγματος από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού τον περασμένο μήνα.

Τα αντικείμενα προέρχονταν από ανακαλύψεις χρυσού στη Βολιβία, την Καλιφόρνια, τα Ουράλια και την Αυστραλία, αλλά ο ύποπτος βρέθηκε με 1 κιλό λιωμένο χρυσό στη Βαρκελώνη, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.