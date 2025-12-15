Λούβρο: Κλειστές οι πύλες του στο πλαίσιο απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων

Όλη την ημέρα κλειστό θα παραμείνει το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι για σήμερα, (15/12), μετά από απόφαση του προσωπικού να ψηφίσει υπέρ απεργιακής κινητοποίησης, όπως δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στο δίκτυο BFM TV.

Το μουσείο δεν άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί όπως συνήθως, καθώς το προσωπικό του είχε γενική συνέλευση για να συζητήσει για απεργιακή κινητοποίηση. Η απεργία αφορά τόσο τις αποδοχές, όσο και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο.

Μετά την κινηματογραφική διάρρηξη του Οκτωβρίου, το Λούβρο αντιμετωπίζει σκληρή κριτική που αφορά την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια του κτηρίου ενώ χρειάστηκε επίσης να κλείσει μια από τις αίθουσες του τον Νοέμβριο λόγω φθοράς του κτηρίου. Παράλληλα, παρουσιάστηκε πριν από τρεις εβδομάδες και διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Οι συνδικαλιστές απαιτούν επίσης απευθείας διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Πολιτισμού, λόγω της «άνευ προηγουμένου υποβάθμισης του εσωτερικού κοινωνικού κλίματος και της ανάγκης να δοθούν απαντήσεις εκ μέρους των αρμοδίων αρχών».