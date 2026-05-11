Μάικλ Πένινγκτον: Πέθανε ο ηθοποιός του Star Wars - Το αντίο στον Moff Jerjerrod

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Μάικλ Πένινγκτον, ηθοποιός γνωστός για τη συμμετοχή του στο Star Wars.

Ο θάνατος του διοικητή Moff Jerjerrod του Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi, επιβεβαιώθηκε από την ομάδα εκπροσώπησής του.

Ο Πένινγκτον είχε ξεχωρίσει και για τους Σαιξπηρικούς του ρόλους και είχε ονομαστεί επίτιμος συνεργάτης της Βασιλικής Εταιρείας Σαίξπηρ.

Η επίσης ηθοποιός Μίριαμ Μάργκελιζ τον αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για έναν «υπέροχο ηθοποιό, πανέξυπνο και ξεκάθαρο». Συμπλήρωσε πως ήταν «ένας παλιός φίλος, από τις ημέρες μου στο Κέιμπριτζ. Είμαι απερίγραπτα λυπημένη. Ας είναι ευλογημένη η αγαπημένη σου μνήμη, παλιέ μου φίλε».

Ποιος ήταν ο Μάικλ Πένινγκτον

Ο Μάικλ Πένινγκτον, γεννημένος τον Ιούνιο του 1943 στην Αγγλία, ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική το 1965, ως κομπάρσος στη μίνι - σειρά του BBC, "The War of the Roses".

Είχε εμφανιστεί σε περισσότερες από 70 παραγωγές κατά τη διάρκεια της μακράς του καριέρας, μεταξύ αυτών και δίπλα στην εξαιρετική Μέριλ Στριπ στο "The Iron Lady", για την οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ.

Ο Άγγλος καλλιτέχνης ήταν επίσης γνωστός για τη συνεργασία του με την Τζούντι Ντεντς και τον σύζυγό της, Μάιλ Γουίλιαμς, με τους οποίους είχε συμμετάσχει σε αρκετές παραγωγές.

Σε συνέντευξή του το 2015, είχε εκμυστηρευτεί πως ο τρόπος που είχε παίξει η Ντεντς την Οφηλία το 1957, τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με το θέατρο.

«Δεν υπάρχει κανείς σαν τη Τζούντι. Για την υποκριτική της, είναι απαράμιλλη».