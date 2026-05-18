Μακάβρια προειδοποίηση του Ιράν: «Δόθηκε εντολή να μη μείνει κανένας Αμερικανός ζωντανός»

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου του Ιράν, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, δήλωσε στο RΤ ότι έχουν δοθεί εντολές για περίπτωση χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ, που προστάζουν «να μη μείνει κανένας Αμερικανός στρατιώτης ζωντανός».

Ο Ρεζαΐ υπογράμμισε ότι «η Τεχεράνη δεν θα κάνει καμία υποχώρηση ούτε θα παραχωρήσει κανένα προνόμιο στην Ουάσινγκτον», σημειώνοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις σήμερα διαφέρουν πλήρως από εκείνες πριν από τον πόλεμο».

Ιράν: «Δεν θα δοθεί στις ΗΠΑ αυτό που δεν κέρδισαν»

Τόνισε επίσης ότι «είναι αδιανόητο να δοθεί στις ΗΠΑ μέσω διαπραγματεύσεων αυτό που δεν κατάφεραν να κερδίσουν στον πόλεμο», προσθέτοντας πως «οι ΗΠΑ έχουν δύο επιλογές: είτε να διαπραγματευτούν με τους διπλωμάτες μας και να κάνουν παραχωρήσεις, είτε να διαπραγματευτούν με τους πυραύλους μας».

Συνεχίζοντας, δήλωσε: «Διαθέτουμε αήττητες χερσαίες δυνάμεις. Αν προβούν σε οποιαδήποτε επίθεση στα συμφέροντά μας, στο έδαφός μας, στα ύδατά μας ή στα νησιά μας, θα αντιμετωπίσουν σφοδρή αντίσταση και θα απαντήσουμε με μεγάλη δύναμη.

Περιμένουμε μια χερσαία επίθεση, την οποία θεωρούμε ευκαιρία για να κλείσουμε τους λογαριασμούς».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αμπούλ Φαντλ Σακαρτζί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε «ανόητη ενέργεια» εκ μέρους των ΗΠΑ για να ανακτήσουν το χαμένο κύρος τους «θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμη πιο σκληρά πλήγματα».