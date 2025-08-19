Μερτς: «Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι»

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήταν ο πρώτος από τους ευρωπαίους ηγέτες που έκανε δηλώσεις μετά τη διευρυμένη συνάντηση με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι.

Ο Μερτς δήλωσε ότι είναι πολύ αποφασιστικές – κρίσιμες μέρες για την Ουκρανία. Στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα έχει το κουράγιο να παρευρεθεί σε μία συνάντηση με τον Ζελένσκι, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, θεωρεί θετική την ανακοίνωση του Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Τόνισε ότι η συνάντηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και δήλωσε ότι όλη η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του είπε ότι τα επόμενα βήματα θα είναι περίπλοκα, ενώ «πίεση πρέπει να ασκηθεί στη Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Es ist ein gutes Treffen mit Präsident Trump, Präsident Selenskyj und unseren europäischen Partnern heute in Washington, aber die nächsten Schritte werden komplizierter.



Wir müssen Druck auf Russland ausüben. Vor weiteren Gesprächen muss es einen Waffenstillstand geben. pic.twitter.com/UUFV3RjB9J — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 18, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι μόλις αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά τις συνομιλίες του με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δημοσιογράφοι του BBC τον είδαν να αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο με μια μακρά αυτοκινητοπομπή από μαύρα όχημα.