Μέση Ανατολή: «Καμία ειρήνη μέχρι να καταστραφεί το Ισραήλ - Ελέγχουμε το Ορμούζ» δηλώνει το Ιράν

Το σενάριο για επίτευξη συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, όλο και απομακρύνεται, και σήμερα (28/05) οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), προειδοποίησαν ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή μέχρι να καταστραφεί το Ισραήλ.

«Εκτός αν αυτό το παιδοκτόνο και κακό καθεστώς εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή της Δυτικής Ασίας δεν θα βρει ειρήνη», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωσή του μετά τη δολοφονία αρκετών αξιωματούχων της Χαμάς από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο στρατιωτικός οργανισμός αναφέρθηκε επίσης στα ειρηνευτικά σχέδια που παρουσίασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «κακό και τζογαδόρο», ισχυριζόμενος ότι αυτά τα σχέδια δεν ισοδυναμούν με «τίποτα άλλο παρά θάνατο, δολοφονία και τρομοκρατία».

NEW: IRGC says the Middle East will not see peace until Israel is destroyed. — Open Source Intel (@Osint613) May 28, 2026

Φρουροί της Επανάστασης: «Τα Στενά του Ορμούζ ελέγχονται αποκλειστικά από εμάς»

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέστησαν σαφές ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Αρχικά ανέφεραν ότι 26 πλοία διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με τις δυνάμεις του.

Διαβάστε επίσης: Reuters: Τα δεδομένα τοποθεσίας των κινητών κάνουν στόχο στρατιώτες των ΗΠΑ στο πεδίο της μάχης

«Η λήψη άδειας και ο συντονισμός για την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ είναι ένα οριστικό ζήτημα και η διέλευση από άλλες διαδρομές θεωρείται διαταραχή και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως», ανέφερε το IRGC σε δήλωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN.

«Το Στενό του Ορμούζ ελέγχεται και διαχειρίζεται αποκλειστικά από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτό το στενό θα αντιμετωπιστεί με την αποφασιστική μας απάντηση».

Το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατά Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με τη σειρά του, στοχοποίησε επίσης τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μειώνοντας τις ελπίδες για ειρήνη. Συγκεκριμένα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικό διχασμό εντός του Ιράν για να αντισταθμίσουν τις «στρατιωτικές ήττες» τους.

Iran’s Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei has accused the US and Israel of trying to create internal division within Iran to make up for its 'military defeats'. Khamenei's written statement was published and read out by Iranian state media. pic.twitter.com/V7kmIWXvXh — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 28, 2026

Σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ δήλωσε: «Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο που επιβλήθηκε, τις οικονομικές πιέσεις, τις πολιτικές επιθέσεις και την προπαγάνδα, είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή ώστε να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες του και να γονατίσει το έθνος», ανέφερε στο μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Στο μήνυμα αυτό, που μεταδόθηκε με την ευκαιρία της επετείου του ιρανικού κοινοβουλίου, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε γι΄άλλη μια φορά σε εθνική ενότητα και «συνοχή» των Ιρανών.