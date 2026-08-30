Μετά την «κωλοτούμπα» Μπέρναμ, πώς μπορούν να έρθουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα – Η έμπνευση από τη Γαλλία

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα ως δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο, με βάση το μοντέλο της συνεργασίας για το Ταπισερί της Μπαγιέ, χάρη στο οποίο το 1.000 ετών artefact ταξίδεψε τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει η Daily Mail.

Μια λύση που σίγουρα, δεν ικανοποεί στο 100% τους Έλληνες, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την οριστική επιστροφή τους.

Μια αντίστοιχη συμφωνία της Ελλάδας, με αυτή της Γαλλίας, θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα πολυσυζητημένα γλυπτά, τα οποία κάποτε κοσμούσαν τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη της Αθήνας, θα εκτίθεντο στην πόλη για πρώτη φορά από τότε που μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, δήλωσε ότι η επιτυχία της συνεργασίας με τη Γαλλία για τη μεταφορά του ταπισερί ενόψει της επικείμενης ιστορικής έκθεσης προσφέρει μια «αχτίδα δυνατότητας για να προχωρήσουμε μπροστά» στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία.

«Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο», δήλωσε ο κ. Κάλιναν, ο οποίος έχει επιβλέψει την επιστροφή του ταπισερί, που απεικονίζει περίφημα τη Μάχη του Χέιστινγκς και τη νορμανδική εισβολή. Η έκθεση ανοίγει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο | Matt Dunham / Associated Press

Μιλώντας στους Financial Times, είπε ότι δεν υπάρχει «ένα πρότυπο που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις» για την αντιμετώπιση κάθε αντικειμένου πολιτιστικής κληρονομιάς ή κάθε διεθνούς σχέσης. Ωστόσο, χαρακτήρισε την επιστροφή του ταπισερί «ένα πολύ πειστικό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας», που καταδεικνύει την επιτυχία των «αμοιβαίων ανταλλαγών».

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Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την εμφανή αλλαγή στάσης του Άντι Μπέρναμ σχετικά με τα Γλυπτά αυτή την εβδομάδα. Ο ίδιος δήλωσε ότι η τύχη τους «βρίσκεται στα χέρια του Βρετανικού Μουσείου», ενώ στο παρελθόν είχε υποστηρίξει την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Ο κ. Μπέρναμ είχε στο παρελθόν υποστηρίξει ένθερμα την επιστροφή τους, στηρίζοντας το 2002 νομοσχέδιο ιδιώτη βουλευτή που προέβλεπε την επιστροφή τους και γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα έπρεπε να σταλούν πίσω «χωρίς κανέναν όρο».

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα φάνηκε να υποχωρεί από αυτή τη θέση, όταν δήλωσε ότι «τελικά πρόκειται για ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου».

Γλυπτά Παρθενώνα: Τι θα σήμαινε ένα δάνειο

Το μουσείο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ορισμένα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των Γλυπτών του Παρθενώνα, «ενδέχεται να δανείζονται στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να αυξήσουμε τις εθνικές και διεθνείς μακροχρόνιες παραχωρήσεις».

Ένα τέτοιο δάνειο δεν θα ήταν κάτι ασυνήθιστο, καθώς περίπου 1.630 άλλα αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου, η οποία αριθμεί οκτώ εκατομμύρια αντικείμενα, βρίσκονταν πέρυσι σε μακροχρόνιο δανεισμό σε ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελλάδα υπέβαλε το πρώτο επίσημο αίτημά της για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα το 1983.

Ο πρώην πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι τα Γλυπτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας συμφωνίας δανεισμού αρχαιοτήτων, ενώ το 2021 αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην συντηρητικός υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν, τότε πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, είχε πραγματοποιήσει μυστικές συνομιλίες με την Ελλάδα για την επιστροφή τους.

Εν τω μεταξύ, οι τελικές προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την έκθεση του Ταπισερί της Μπαγιέ, το οποίο πιστεύεται ότι κεντήθηκε από μοναχές στην Αγγλία τον 11ο αιώνα. Πρόκειται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη και ακριβότερη έκθεση στην 273χρονη ιστορία του μουσείου.

