Μετενσάρκωση της 11ης Σεπτεμβρίου; 3χρονος ονειρευόταν ότι σκοτώθηκε στους Δίδυμους Πύργους και ίσως είχε δίκιο

Οι επίμονοι ισχυρισμοί ενός 3χρονου αγοριού, που ξεκίνησαν το 2013, έχουν αφήσει τους γονείς του απελπισμένους, καθώς οι αναφορές του παιδιού πως έχει βιώσει ήδη τον θάνατο, ευθυγραμμίζονται ανεξήγητα με τον τρόπο που σκοτώθηκε ένα θύμα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο μικρός Κέιντ Γουίλσον δεν είχε πάει ποτέ στη Νέα Υόρκη, κι όμως έχει επανειλημμένα υποστηρίξει πως εργαζόταν σε έναν ουρανοξύστη, από όπου μπορούσε να δει το Άγαλμα της Ελευθερίας και περιέγραψε την πτώση του από το κτίριο αφού χτυπήθηκε από αεροπλάνο.

Χρόνια αργότερα, η ιστορία που μετέφεραν οι Economic Times, θέλουν οι αναφορές να οδήγησαν τους γονείς του 16χρονου σήμερα Κέιντ σε έναν άνδρα που είχε εργαστεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και πέθανε στις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους.

Φαντασία ή μνήμη της 11ης Σεπτεμβρίου;

Οι παράξενες αναμνήσεις του Κέιντ ξεκίνησαν όταν ήταν τριών ετών. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της μητέρας του, Μόλι Κερνούτ, ο Κέιντ άρχισε να ξυπνάει κατά τη διάρκεια της νύχτας και να κλαίει επειδή έβλεπε όνειρο πως εργαζόταν μέσα σε ένα ψηλό κτίριο. Λέγεται ότι μίλησε για το πώς είδε το Άγαλμα της Ελευθερίας από το γραφείο του.

Στην αρχή, η Μόλι δεν έδωσε πολλή σημασία. «Το πρόσεξα, αλλά ποτέ δεν το σκέφτηκα τόσο. Το σημείωσα ως κάτι το περίεργο. Απλώς νόμιζα ότι είχε ζωηρή φαντασία», είπε.

Ο πατέρας του Κέιντ, Ρικ, επίσης δυσκολεύτηκε να συνδέσει τους ισχυρισμούς με οτιδήποτε θα μπορούσε να είχε βιώσει το αγόρι. Είπε ότι ο Κέιντ δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη Νέα Υόρκη και ότι η οικογένεια δεν είχε καμία σχέση με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Αλλά οι συζητήσεις δεν σταμάτησαν.

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«Το αεροπλάνο χτύπησε το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και μετά κόλλησε στο κτίριο. Όταν έπεφτα, ήμουν ακόμα ζωντανός και μετά όλα τα συντρίμμια με χτύπησαν. Δεν ένιωσα τίποτα γιατί πέθανα», έχει πει φερόμενα ο μικρός.

Η Μόλι τελικά έψαξε στο διαδίκτυο για πληροφορίες και, σύμφωνα με την αφήγησή της, μια άλλη μητέρα την κατεύθυνε προς την ιστορία ενός άνδρα που εργαζόταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Είπε ότι η ζωή και ο θάνατος του άνδρα φαινόταν να ταιριάζουν πολύ με αυτά που περιέγραφε ο Κέιντ. Η οικογένεια δεν επικοινώνησε ποτέ με τους συγγενείς του, είπε η Μόλι, από σεβασμό στη θλίψη τους.

Τι λέει η ψυχολογία για τη «μετενσάρκωση»

Η ιδέα ότι τα παιδιά θυμούνται προηγούμενες ζωές παραμένει ατεκμηρίωτη. Η επιστήμη δεν θεωρεί τέτοιες αναφορές ως απόδειξη ότι υπάρχει μετενσάρκωση και οι ψυχολόγοι έχουν επισημάνει παράγοντες όπως η μνήμη, οι προσδοκίες, οι πολιτισμικές πεποιθήσεις και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν ασυνήθιστες εμπειρίες.

Για τους γονείς του Κέιντ, ωστόσο, το ζήτημα ήταν λιγότερο η απόδειξη της μετενσάρκωσης και περισσότερο η βοήθεια προς τον μικρό τους γιο να αντιμετωπίσει τρομακτικές εμπειρίες.

«Ως μητέρα, νιώθω αβοήθητη. Δεν μπορώ να κάνω αυτή την ανάμνηση να σβήσει. Δεν ξέρω πώς να το διορθώσω αυτό. Χρειάζομαι να μάθει να είναι ο Cade, να μάθει να είναι ξανά παιδί, να μάθει να γελάει και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, το κάνω», είπε η Molly.

