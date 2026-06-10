Μήνυμα Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο: «Σκληρή απάντηση αν παραβιαστούν τα δικαιώματά μας»

Επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας του συμμάχους να μην «ακολουθούν την ουρά του σιωνιστικού δικτύου σφαγής».

Σε ομιλία του, ο Ερντογάν επεσήμανε πως η «ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό. Δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα στις χώρες των αδελφών μας, ούτε θα κλείσουμε τα μάτια στις επιθέσεις».

Υπογράμμισε πως «κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει την περιπέτεια», άρα καλό θα ήταν να μην γίνεται συνένοχος στις πράξεις του Ισραήλ, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Εάν τα δικαιώματα και οι νόμοι της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων παραβιαστούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή» επεσήμανε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του και συμπλήρωσε:

«Εάν δεν σταματήσει η ισραηλινή ληστεία, οι συνέπειες θα βαρύνουν ολόκληρη την ανθρωπότητα, μαζί με την περιοχή».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει, αυτό είναι καθήκον της ανθρωπότητας και του ανθρωπιστικού μετώπου. Η ιστορία δεν πρέπει να επαναληφθεί» κατέληξε.