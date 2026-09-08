Μοτοποδήλατα Simson: Το όνομα μιας εβραϊκής οικογένειας που έγινε προεκλογικό σύμβολο της AfD

Πολλοί είναι αυτοί που αποδίδουν την σαρωτική άνοδο του AfD, στο κεντρικό πρόσωπό του, τον Ούλριχ Ζίγκμουντ (Ulrich Siegmund).

Ο νεαρός ηγέτης, επικεφαλής στη Σαξονία-Άνχαλτ, με σύνθημα, «είμαστε δικοί σας άνθρωποι, όχι η ελίτ του Βερολίνου», έδειξε ένα «φιλικότερο πρόσωπο» στο κατά τα άλλα σκληρό και με ακραίες θέσεις κόμμα, που δυστυχώς μπορεί να φέρει στην εξουσία την ακροδεξιά, ξανά στη Γερμανία, για πρώτη φορά μετά την κόλαση του 1939 - 1945.

Ανάμεσα στα προεκλογικά τεχνάσματα και το «μοντέρνο» πολιτικό του branding, ο Ζίγκμουντ εθεάθη πολλές φορές, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, να κυκλοφορεί με μοτοποδήλατα Simson, τα οποία παράγονταν στην Ανατολική Γερμανία.

Η είδηση αυτή, εκ πρώτης όψεως, ίσως δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Κρύβει, όμως, μια δεύτερη ανάγνωση και έχει μια «προϊστορία».

Διαβάστε επίσης: Η Άλις Βάιντελ μάς ζωγραφίζει τη γελοιογραφία του AfD

Τα ποδήλατα Simson ήταν μάρκα μοτοποδηλάτων που κατασκευάζονταν στο Suhl της πρώην Ανατολικής Γερμανίας και έγιναν σχεδόν μυθικά αντικείμενα για τους Ανατολικογερμανούς. Για πολλούς συμβόλιζαν την ελευθερία και για πολλούς τον «κομμουνισμό».

A chegada de Ulrich Siegmund montado numa Schwalbe azul (uma moto clássica da marca Simson) acompanhado pela sua esposa, Julia Siegmund, foi um dos momentos mais comentados pelas comitivas de imprensa no local.

As motos da marca Simson eram produzidas na antiga Alemanha Oriental… — Arlete Caetana (@ArleteCaetum) September 6, 2026

Όμως, το δίπολο ακροδεξιά - κομμουνισμός, δεν είναι το μόνο ειρωνικό στοιχείο στην όλη υπόθεση. Η εταιρεία Simson ιδρύθηκε από εβραϊκή οικογένεια, η περιουσία της οποίας κατασχέθηκε από τους Ναζί. Μετά τον πόλεμο, η επιχείρηση κρατικοποιήθηκε στην Ανατολική Γερμανία και τα μοτοποδήλατα έγιναν σύμβολο της ζωής εκεί.

Πανηγυρισμοί στο στρατηγείο της AfD μετά την ανακοίνωση των exit polls | EPA/FILIP SINGER/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι απόγονοι της οικογένειας Simson έχουν καταγγείλει τη χρήση της μάρκας από την AfD, επειδή θεωρούν ότι το κόμμα χρησιμοποιεί το οικογενειακό τους όνομα για μια πολιτική που συνδέεται με τον εθνικισμό και τον αποκλεισμό μεταναστών.

«Θεωρούμε αποκρουστική οποιαδήποτε σύνδεση με την AfD»

Πρόσφατα, μέλη της οικογένειας, απάντησαν για τη χρήση των μοτοποδηλάτων στην προεκλογική εκστρατεία της AfD, στον Guardian, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026.

Μοτοποδήλατα Simson | Shutterstock

Η AfD έχει ενσωματώσει κατά κόρον το μοτοποδήλατο στις προεκλογικές αφίσες και στο γενικό προωθητικό υλικό της, υποστηρίζοντας ότι συμβολίζει την «ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ατομικότητα». Παράλληλα, έχει καταθέσει προτάσεις σε κοινοβούλια αρκετών ανατολικογερμανικών κρατιδίων, ζητώντας να προστατευθεί η μοτοσικλέτα ως «άυλη πολιτιστική κληρονομιά», υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις προς υποστήριξη της εκστρατείας της.

Διαβάστε επίσης: Γιατί η AfD σαρώνει στην ανατολική Γερμανία: Δημοσιογράφος αναλύει στο Reader το αποτέλεσμα

Εκπρόσωπος της οικογένειας Simson, τα μέλη της οποίας ζουν σήμερα στις ΗΠΑ, απηύθυνε μέσω των γερμανικών μέσων ενημέρωσης έκκληση να σταματήσει αυτή η ιδιοποίηση του ονόματος.

«Θεωρούμε αποκρουστική οποιαδήποτε σύνδεση με την AfD και προσβλητική για το όνομά μας», δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ο Ντένις Μπάουμ, απόγονος της οικογένειας που μίλησε εκ μέρους όλων των μελών της. «Η οικογένειά μου κι εγώ απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες και δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την ιδιοποίηση του ονόματός μας από την AfD».

Όπως είπε, η οικογένεια προσβάλλεται από το γεγονός ότι το όνομα της μοτοσικλέτας θεωρείται ολοένα και περισσότερο συνώνυμο ενός κόμματος «το οποίο είναι σε συντριπτικό βαθμό εξτρεμιστικό». «Το όνομα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μετατραπεί σε σύμβολο της AfD», πρόσθεσε. Βέβαια, η ανακοίνωση αυτή, απευθύνεται κυρίως στον Björn Höcke, ένα από τα πιο ακραία και επιδραστικά στελέχη της γερμανικής AfD, που οι φωτογραφείες που «κόβει βόλτες» με Simson, έκαναν τον γύρο τωνγερμανικών μέσων. Έκτοτε και άλλοι έχουν εμφανιστεί, με «πρώτο και καλύτερο» όπως προαναφέρθηκε, τον Ούλριχ Ζίγκμουντ.