Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Κυνήγι για τον άφαντο Αγιατολάχ - Οι τρεις θεωρίες για την τύχη του

Έχουν περάσει περισσότεροι από πέντε μήνες από την έναρξη των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, μεσολάβησαν κρίσιμες καμπές, υπογραφές συμφωνιών, η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ και η επανέναρξη των εχθροπραξιών, αλλά σε όλο αυτό το διάστημα ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει άφαντος.

Ο 56χρονος φαίνεται ότι υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο, μετά την επίθεση που σκότωσε πολλά μέλη της οικογένειάς του, αλλά και φέρει τραύματα σε ένα ή και τα δύο πόδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει μεταφέρει το Reuters.

Αλλά, πού βρίσκεται; Αυτό είναι το πλέον βασανιστικό ερώτημα στο Ιράν, αφού ο Ανώτατος Ηγέτης δεν έχει καμία εμφάνιση από την περίοδο που ανέλαβε την θέση του πατέρα του, στις 9 Μαρτίου.

Η θητεία του, μέχρι στιγμής, έχει στιγματιστεί από την πλήρη απουσία του από τη δημόσια σφαίρα. Έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, αλλά καμία εμφάνιση, ούτε καν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Δεν εκφώνησε την ετήσια ομιλία του Ανώτατου Ηγέτη, όπως απαιτεί μία παράδοση 30 ετών, αλλά ούτε και εμφανίστηκε στην κηδεία του πατέρα του.

Και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόνλαντ Τραμπ, δεν σταματά τις εκρηκτικές τοποθετήσεις, εξαπολύοντας συνεχείς απειλές στο Ιράν, ο Χαμενεΐ δεν παίρνει ποτέ θέση. Όλα τα παραπάνω έχουν προκαλέσει πολλές απορίες για το εάν είναι ζωντανός και, αν τελικά ζει, σε τι κατάσταση υγείας βρίσκεται.

Πρώην πράκτορας της Μοσάντ επεσήμανε πως η ίδια η απουσία του από την κηδεία «λέει πολλά. Παρότι έδωσαν το παρόν τα αδέλφια του, εκείνος δεν εμφανίστηκε. Στη σιιτική παράδοση και την παράδοση του Ιράν, η κηδεία του πατέρα είναι ιερό καθήκον. Η απουσία του δείχνει, σαφώς, αδυναμία κίνησης και όχι προφύλαξή του» σημείωσε στην Daily Mail.

Οι τρεις θεωρίες για την τύχη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Οι θεωρίες για την τύχη του, είναι τρεις, σύμφωνα με τα όσα διακινούνται στα ΜΜΕ.

Η πρώτη, και μάλλον απίθανη, είναι πως είναι ζωντανός και βρίσκεται κάπου στο Ιράν. Συντονίζει όλες τις λειτουργίες του κράτους από κάποιο καταφύγιο, αλλά είναι πολύ τραυματισμένος για να δείξει το πρόσωπό του.

Η δεύτερη θεωρία τον θέλει να το έχει σκάσει στη Ρωσία, όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλοί «κατατρεγμένοι» ηγέτες. Παράδειγμα ο Σύρος πρόεδρος, που απολαμβάνει την συνταξιοδότησή του σε μία πολυτελή βίλα στη Μόσχα.

Η τρίτη και τελευταία αναφέρει πως βρίσκεται, μετά βίας, στη ζωή. Μπορεί να είναι σε κώμα ή να αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε βασικές καθημερινές λειτουργίες. Οι δηλώσεις που κυκλοφορούν, με τ΄όνομά του, ανήκουν σε στενό του συνεργάτη και επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης.