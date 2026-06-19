Μουντιάλ 2026: Η Βοστώνη ξέμεινε από μπύρα λόγω των Σκωτσέζων οπαδών - «Δεν το έχουμε ξαναδεί»

Αν οι ΗΠΑ υστερούν σε κάτι σε σχέση με την Ευρώπη, αυτό είναι σίγουρα η κουλτούρα της μπύρας, κάτι που μας υπενθυμίζουν οι οξείες αντιθέσεις του Μουντιάλ του 2026.

Με τη Βόρειο Αμερική να φιλοξενεί ως επί το πλείστον το Παγκόσμιο Κύπελλο, η φετινή διοργάνωση βλέπει έναν τεράστιο «συρφετό» από Ευρωπαίους οπαδούς να συρρέουν σε αμερικανικές πόλεις για να ακολουθήσουν τις εθνικές τους ομάδες.

Και μεταξύ αυτών, οι πλέον βαρελόφρονες έχουν προκαλέσει ένα, ας πούμε, «μπλακάουτ» μπύρας στην πόλη της Βοστώνης, όπως γράφει και το gazzetta.

Μουντιάλ 2026: Οι Σκωτσέζοι «ήπιαν» τη Βοστώνη

Η παρουσία χιλιάδων Σκωτσέζων φιλάθλων στην κεντρική πόλη για το Παγκόσμιο προκάλεσε ένα απρόσμενο φαινόμενο, καθώς τα μπαρ της πόλης βρέθηκαν αντιμέτωπα με μία πρωτοφανή στα χρονικά έλλειψη μπύρας.

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Μετά τη νίκη της Σκωτίας επί της Αϊτής με 1-0 για τη φάση των ομίλων, περίπου 5.000 οπαδοί της «Tartan Army» κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, μετατρέποντας τη Βοστώνη σε μία μεγάλη υπαίθρια φιέστα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Boston Beer Co., η κατανάλωση σε κεντρικά σημεία διασκέδασης εκτοξεύτηκε, φτάνοντας έως και τετραπλάσια επίπεδα σε σχέση με μια τυπική περίοδο υψηλής ζήτησης, όπως η 4η Ιουλίου.

Σε δημοφιλή μπαρ της περιοχής καταγράφηκαν πάνω από 1400 λίτρα μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ δεκάδες βαρέλια άδειασαν με ρυθμό που αιφνιδίασε ακόμη και τους ιδιοκτήτες.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε εργαζόμενος σε γνωστό μπαρ της πόλης, περιγράφοντας μια κατάσταση όπου τα αποθέματα εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.