Μπλεγμένος και σε οικονομικό σκάνδαλο ο Άντριου: Υπενοικιάζει βασιλικές εξοχικές κατοικίες

Ολοένα και περισσότερα είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην άλλοτε ρόδινη ζωή του έκπτωτου πρίγκιπα της Μεγάλης Βρετανίας, Άντριου. Πλην της έρευνας σε βάρος του για την δυσώδη υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, αποκαλύπτονται και οικονομικές ατασθαλίες του, με ακίνητα που ανήκουν στη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του BBC, ο Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ έλαβε άγνωστου ύψους ποσό με την υπενοικίαση τριών εξοχικών κατοικιών της οικογένειάς του, τα οποία μίσθωνε ο ίδιος από το Crown Estate: πρόκειται για σύνολο γης, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στον εκάστοτε Βρετανό μονάρχη. Ωστόσο, δεν αποτελεί ιδιωτική περιουσία του βασιλιά, ούτε ανήκει απευθείας στην κυβέρνηση. Πρόκειται για μια μοναδική νομική οντότητα που λειτουργεί ως ανεξάρτητη εμπορική επιχείρηση.

Το National Audit Office (NAO), σε έκθεσή του, αποκάλυψε πως ο βασιλιάς πληρώνει το ενοίκιο για τη διαμονή στα βασιλικά παλάτια των κόρων του Άντριου, πριγκιπισσών Ευγενίας και Βεατρίκης, οι οποίες δεν εργάζονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Στο κείμενο φαίνεται πως στην οικογένεια του έκπτωτου πρίγκιπα είχαν παραχωρηθεί 12 ακίνητα

Ο Άντριου είχε πληρώσει 7,5 εκατομμύρια λίρες για επισκευές όταν ανέλαβε τη μίσθωση του Royal Lodge, κάτι που σήμαινε ότι δεν χρειαζόταν να πληρώνει μηνιαίο ενοίκιο.

Πλην τούτο, είχε στην διάθεσή του άλλα οκτώ κοντινά ακίνητα, με το συμβόλαιο να του δίνει τη δυνατότητα υπενοικίασης τριών εξ αυτών. Τον Απρίλιο, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτή του την δυνατότητα.

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Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται να τα ενοικίαζε σε προσωπικό ή συνταξιούχος πρώην υπαλλήλους του, με τα ποσά να είναι αρκετά για να μπορεί να συντηρεί τα κτίρια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το πόσα ήταν τα χρήματα που έλαβε απ΄αυτή την πρακτική, ωστόσο αυτά έπρεπε να επιστραφούν στο Crown Estate, που με τη σειρά του θα τα έδινε στο υπουργείο Οικονομικών.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι το Crown Estate πλήρωσε για επισκευές αξίας σχεδόν 400.000 λιρών πριν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας μετακομίσουν στο σπίτι τους στο Windsor, στο Forest Lodge.

Εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων» για την έκθεση, η οποία «ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της βασιλικής οικογένειας για διαφάνεια».

«Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν στη διόρθωση, την αποσαφήνιση ή την τοποθέτηση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ορισμένων σημείων σχετικά με τα βασιλικά ακίνητα» σημείωσε ο ίδιος.

Εκπρόσωπος του The Crown Estate, πάλι, εμφανίστηκε ενοχλημένη από το ότι δεν ξεκαθαρίστηκε το πόσα χρήματα κέρδισε ο Άντριου.

«Το Crown Estate είναι δικά μας χρήματα, είναι χρήματα των φορολογουμένων, δεν είναι δικά τους, και όποιος το διοικεί πρέπει πάντα να διασφαλίζει το συμφέρον των φορολογουμένων» επέκρινε η ίδια, μετά τις αποκαλύψεις για τον Άντριου.