Νέα Υόρκη: Νεκρός 14χρονος και σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονος - Έκαναν «sybway surfing»

Ένας έφηβος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά αφού έκαναν «σερφ στο μετρό» κοντά στη γέφυρα του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Subway surfing ή αλλιώς «σερφάρισμα στο μετρό» είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη και παράνομη δραστηριότητα κατά την οποία νεαρά άτομα σκαρφαλώνουν και ταξιδεύουν πάνω στην οροφή ή στο πλάι κινούμενων συρμών του μετρό ή τρένων.

Κατά το τραγικό συμβάν, ο δεκατετράχρονος πέθανε ακαριαία ενώ 18χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ύμφωνα με την NYPD. Ο Ζοχράν Μαμντάνι, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Αυτή είναι μια τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Καμία οικογένεια δεν πρέπει να δέχεται ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Το σερφ στο μετρό είναι θανατηφόρο», είπε. «Η καρδιά μου ραγίζει για τις οικογένειες αυτών των νέων».

Tonight, two young New Yorkers fell while subway surfing on a Brooklyn-bound J train near the Williamsburg Bridge. One teenager is dead. Another is fighting for his life.



This is a preventable tragedy. No family should get a phone call like that.



Subway surfing is deadly. My… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 23, 2026

Ο πρόεδρος των Μεταφορών της Νέας Υόρκης, Ντιμίτριους Κρίχλοου, εξέδωσε επίσης μια δήλωση, λέγοντας: «Αυτό είναι σπαρακτικό και γνωρίζοντας ότι η μετακίνηση εκτός τρένων θα έχει τραγικό τέλος, είναι ακατανόητο - και με πονάει ως γονέα - ότι συνεχίζει να συμβαίνει».

«Εκλιπαίνω τις οικογένειες, τους φίλους, τους δασκάλους και άλλους που έρχονται σε επαφή με εφήβους που εμπλέκονται σε αυτά τα αυτοκτονικά κόλπα να τους σταματήσουν», πρόσθεσε ο Κρίχλοου.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα το όνομα του 14χρονου αγοριού. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.