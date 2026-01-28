Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: «Άλλη μία αρμάδα πλέει προς τα κει, ελπίζω σε συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη (28/01), πως άλλη μία αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν.

«Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή» σημείωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Συμπλήρωσε πως επιθυμεί το Ιράν να προχωρήσει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία» είπε, με νόημα.

Σημειώνεται πως το USS Abraham Lincoln και συνοδά πολεμικά κινούνται εδώ και μέρες προς την περιοχή.

Η Τεχεράνη είχε αποκαλύψει πριν από μερικές μέρες μία νέα τοιχογραφία σε κεντρική πλατεία που μεταφράζεται ως μήνυμα προς την Ουάσινγκτον.

Η εικόνα δείχνει μια πανοραμική άποψη ενός αεροπλανοφόρου με μαχητικά αεροσκάφη που εκρήγνυνται στο κατάστρωμα. Αυτό είναι γεμάτο πτώματα και λεκέδες αίματος που ρέουν στο νερό πίσω από το πλοίο, σχηματίζοντας ένα μοτίβο που θυμίζει τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας.

Το μήνυμα που στέλνει το Ιράν είναι: «Όποιος σπέρνει ανέμους, θα θερίσει θύελλες».