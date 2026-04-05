Το νέο αντιμεταναστευτικό δόγμα του Τραμπ: «Αποκέντρωση» μετά τις δολοφονίες της ICE στη Μινεσότα

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αλλάζει «τροπάριο» στη διαχείριση της μετανάστευσης, προτιμώντας τη συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, αντί για τις βίαιες επιχειρήσεις της αντιμεταναστευτικής υπηρεσίας ICE, πράκτορες της οποίας δολοφόνησαν δύο Αμερικανούς πολίτες στη Μινεσότα.

Ο Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μετά την καρατόμηση της Κρίστι Νόεμ, δήλωσε σε ακρόαση στο Κογκρέσο ότι «η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας».

«Θα ήθελα να δω την ICE να δρα περισσότερο ως υπηρεσία μεταφοράς και λιγότερο ως δύναμη πρώτης γραμμής. Αν καταφέρουμε να επιστρέψουμε στην απλή συνεργασία με τις αρχές, θα πηγαίνουμε εμείς σε αυτές και θα παραλαμβάνουμε αυτούς τους εγκληματίες από τις φυλακές τους», είπε ο Μάλιν.

«Αποκέντρωση» μετά το φιάσκο της ICE

Η επιχείρηση στη Μινεσότα ήταν εξαιρετικά επιθετική και ορατή: ομοσπονδιακοί πράκτορες έριχναν διαδηλωτές στο έδαφος, χρησιμοποιούσαν δακρυγόνα σε γειτονιές και έξω από σχολεία, τραβούσαν ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους και, τελικά, προκάλεσαν το θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών. Οι τακτικές αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια, όπως σχολιάζει το NPR, αναφέροντας ότι τα δύο τρίτα των Αμερικανών θεωρούσαν ότι η ICE είχε ξεπεράσει τα όρια.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Σώσαμε τον σοβαρά τραυματισμένο και γενναίο πιλότο πετώντας 7 ώρες πάνω από το Ιράν»

Οι δηλώσεις του Μάλιν δείχνουν αυξημένη έμφαση στο πρόγραμμα 287(g), που επιτρέπει σε κρατικούς και τοπικούς αστυνομικούς να αναλαμβάνουν ορισμένα καθήκοντα των πρακτόρων της ICE.

Το πρόγραμμα υπήρχε για δεκαετίες, αλλά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε δραματικά. Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ το 2019 υπήρχαν μόλις 45 συμφωνίες, ενώ μόνο το 2025 ξεπέρασαν τις 1.100, σύμφωνα με ανάλυση του NPR. Σήμερα, οι συμφωνίες έχουν αυξηθεί σε πάνω από 1.600 σε 39 πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία της ICE.

Το πιο εντατικό μοντέλο, γνωστό ως Task Force Model, δίνει εξουσιοδότηση στους τοπικούς αστυνομικούς να εφαρμόζουν τον αντιμεταναστευτικό νόμο, ακόμη και κατά τη διάρκεια καθημερινών ελέγχων. Το πρόγραμμα αυτό, που είχε σταματήσει επί κυβέρνησης Ομπάμα, επανήλθε με την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία και πλέον αποτελεί την πλειονότητα των συμφωνιών 287(g), με πάνω από 13.000 αστυνομικούς να συμμετέχουν.

Οι κίνδυνοι για τις τοπικές κοινότητες

Η συνεργασία τοπικής αστυνομίας με την ICE καθιστά δυσκολότερη την ενημέρωση της κοινότητας για τις επιχειρήσεις μετανάστευσης, επισημαίνει η Κριστίν Έτερ, διευθύντρια πολιτικής και νομικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Μεταναστευτικού Δικαίου του Τέξας.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός σε Σερβία και Ουγγαρία: Βρέθηκαν «δύο σάκοι με εκρηκτικά» σε αγωγό αερίου

Σύμφωνα με την Έτερ, στο Τέξας η συνεργασία της τοπικής αστυνομίας με τις ομοσπονδιακές αρχές είναι πολύ πιο διακριτική σε σχέση με τις τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στη Μινεσότα, όπου παρατηρητές παρακολουθούσαν τους πράκτορες της ICE και χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες για να ειδοποιούν τους γείτονες για την παρουσία της.

«Η σφυρίχτρα σας δεν λειτουργεί στο Τέξας. Δεν θα χρειαστείτε σφυρίχτρα στο Τέξας επειδή δεν θα βιώσετε ποτέ αυτά που έγιναν στη Μινεάπολη», λέει η Έτερ.