Νέο λουτρό αίματος στον Λίβανο: Έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα

Η Πολιτική Άμυνα του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέσυρε τα πτώματα έξι ανθρώπων από τα ερείπια ενός σπιτιού που τέθηκε στο στόχαστρο χθες βράδυ ισραηλινού πλήγματος σε χωριό στα νότια της χώρας.

Σε ανακοίνωση, η Πολιτική Προστασία διευκρίνισε πως οι διασώστες κατάφεραν να «ανασύρουν από τα ερείπια έξι πτώματα, καθώς και τρεις τραυματίες», στο χωριό Μαρουανίγιε, κοντά στη Σαΐντα.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων έκανε λόγο χθες βράδυ για ένα πλήγμα στο χωριό, που τέθηκε στο στόχαστρο, όπως και άλλα 15, ισραηλινής εντολής εκκένωσης νωρίς το πρωί.

Όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ισραηλινό πλήγμα σκότωσε χθες έναν άνδρα και τα δύο παιδιά του οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο.

«Ένας οδοντίατρος από το χωριό Κλάγια (...) σκοτώθηκε μαζί με τον γιο και την κόρη του», όταν ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) «έθεσε στο στόχαστρο το αυτοκίνητό τους» σε έναν δρόμο του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε το ANI.

Το χριστιανικό χωριό Κλάγια, στα σύνορα με το Ισραήλ, βρέθηκε υπό τα διασταυρούμενα πυρά του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ αλλά μερικοί κάτοικοί του επέλεξαν να παραμείνουν παρά την προώθηση του ισραηλινού στρατού.

«Ο άνδρας και τα δύο παιδιά του πήγαν στο πανεπιστήμιο το πρωί για να περάσουν εξετάσεις, και στον δρόμο της επιστροφής το ισραηλινό drone χτύπησε το αυτοκίνητό τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πατήρ Αντώνιος Φάραχ, ιερέας της ενορίας τους.

«Είμαστε συντετριμμένοι και δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτός ο άνδρας τέθηκε στο στόχαστρο μαζί με τα παιδιά του», πρόσθεσε ο ιερέας.

«Είναι οδοντίατρος και τα παιδιά του είναι φοιτητές στο πανεπιστήμιο», υπογράμμισε, λέγοντας ότι μία Βίβλος και ένα προσευχητάρι βρέθηκαν μέσα στο απανθρακωμένο αυτοκίνητο.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη Ναμπατίγε ενόψει επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

«Καθώς η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός είναι αναγκασμένος να επέμβει», δήλωσε ο Αβισάι Αντράι, αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, καλώντας τους κατοίκους της πόλης αυτής του νοτίου Λιβάνου να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο είναι σχεδόν καθημερινά παρά την εκεχειρία που βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, με τον στρατό να κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.

Εξάλλου, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, ο Ναμπίχ Μπέρι, που διαδραματίζει ρόλο ενδιάμεσου ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ΗΠΑ, θα εγγυηθεί την προσχώρηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης σε «συνολική κατάπαυση πυρός» με το Ισραήλ, όπως δήλωσε σήμερα σύμβουλός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι το Ισραήλ υποσχέθηκε να μην πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού και ότι η Χεζμπολάχ από την πλευρά της θα «σταματήσει πλήρως τα πυρά». Οι δύο πλευρές δεν έχουν επιβεβαιώσει.

«Το κύριο αίτημα του προέδρου Μπέρι είναι μία συνολική κατάπαυση πυρός. Αν μία συνολική συμφωνία κατάπαυσης πυρός εξασφαλιστεί, θα διασφαλίσει την τήρησή της από τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο σύμβουλός του Αλί Χαμντάνι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Μπέρι είναι ηγέτης του σιιτικού κινήματος Αμάλ, που είναι σύμμαχος της Χεζμπολάχ και δεν έχει απευθείας επαφές με τις ΗΠΑ.

Ο σύμβουλός του διευκρίνισε ότι «η συνολική κατάπαυση πυρός σημαίνει παύση αεροπορικών πληγμάτων, από την ξηρά ή από τη θάλασσα, και ότι δεν θα υπάρξουν ανατινάξεις ή κατεδαφίσεις» [σπιτιών] στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ κατηγορείται ότι ισοπεδώνει ολόκληρες κοινότητες.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ ότι εξασφάλισε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα εγκαταλείψει τα σχέδια για ένα επικείμενο πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Είπε επίσης ότι είχε «συνομιλία με εκπροσώπους ηγετών της Χεζμπολάχ», που «δέχθηκαν να σταματήσουν να εκτοξεύουν πυρά εναντίον του Ισραήλ και των στρατιωτών του».

Από την πλευρά της, η πρεσβεία του Λιβάνου στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ αποδέχθηκε αμερικανική πρόταση που προβλέπει ότι θα σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ με αντάλλαγμα τη διακοπή των ισραηλινών πληγμάτων στη Βηρυτό και τα προάστιά της πριν από την παράταση κατάπαυσης πυρός στο σύνολο του λιβανικού εδάφους.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου έγινε καθώς το Ιράν, που διεξάγει έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απαιτεί κάθε συμφωνία με την Ουάσινγκτον να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός στο μέτωπο του Λιβάνου.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, που ηγείται της ομάδας η οποία έχει επιφορτιστεί με τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέρι.

Είπε στο X ότι τον διαβεβαίωσε ότι «αν η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο συνεχιστεί, όχι μόνο θα σταματήσουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, αλλά θα βρεθούμε και σε άμεση αντιπαράθεση με τον εχθρό», μια αναφορά στο Ισραήλ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε χθες ότι η Τεχεράνη διέκοψε τον διάλογο με την Ουάσινγκτον, ιδιαίτερα λόγω της ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο, χωρίς η πληροφορία αυτή να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.