Νέο «όχι» του Ιράν στις ΗΠΑ: Δεν παραδίδει το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έδωσε εντολή το απόθεμα ουρανίου της χώρας, που βρίσκεται κοντά σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, να μην μεταφερθεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές.

Η απόφαση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαίνεται να σκληραίνει τη στάση της Τεχεράνης σε ένα από τα βασικά αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στις συνομιλίες για ειρηνευτική συμφωνία.

Η εξέλιξη ενδέχεται να προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και να περιπλέξει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Ισραήλ πως οποιαδήποτε συμφωνία θα προβλέπει την απομάκρυνση από το Ιράν των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο θεωρείται κρίσιμο υλικό για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Συζήτηση Πούτιν Σι Τζινγκπίνγκ για το ουράνιο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τη σύγκρουση με το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινγκπίνγκ κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν μοιράστηκε με τον Σι την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.