Νέα ερωτηματικά για τον Τζέφρι Επστάιν εγείρουν έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που ήρθαν στο φως, καθώς αποκαλύπτουν ότι η δήλωση του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τον θάνατό του είχε συνταχθεί μία ημέρα πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα, όπως μεταφέρουν BBC και CBS, τουλάχιστον 23 αρχεία χαρακτηρίζονται ως δηλώσεις του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Μία από τις εκδοχές φέρει ημερομηνία 9 Αυγούστου 2019, ενώ ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός το επόμενο πρωί, στις 10 Αυγούστου, στο κελί του στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν.

Τζέφρι Επστάιν: Η εισαγγελική δήλωση από το «μέλλον»

Η δήλωση αποδίδεται στον τότε εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν, Τζέφρι Σ. Μπέρμαν, και τιτλοφορείται «Δήλωση του Εισαγγελέα των ΗΠΑ του Μανχάταν σχετικά με τον θάνατο του κατηγορουμένου Τζέφρι Επστάιν».

Στο κείμενο αναφέρεται ότι το Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν επιβεβαίωσε πως ο Επστάιν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και αργότερα κηρύχθηκε νεκρός.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί, το Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν επιβεβαίωσε ότι ο Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες από το Γραφείο αυτό για εμπλοκή σε σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και κηρύχθηκε νεκρός λίγο αργότερα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η δήλωση περιγράφει τα γεγονότα ως «ανησυχητικά» και σημειώνει ότι ενδέχεται να στερήσουν από τα θύματα την ευκαιρία να αποδοθεί δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας, θα συνεχιστούν.

Οι αντικρουόμενες εκδοχές

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν πολλές εκδοχές παρόμοιων σχεδίων δηλώσεων, με διαφορές στις αποκρύψεις. Σε ορισμένα αντίγραφα παραμένουν ορατά ονόματα ή αριθμοί τηλεφώνου, ενώ σε άλλα έχουν αφαιρεθεί σχεδόν όλες οι πληροφορίες ταυτοποίησης.

Ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του, με πορτοκαλί θηλιά, την οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε κατασκευάσει από σεντόνι ή πουκάμισο. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε επίσημα ως αυτοκτονία, ωστόσο παραμένει υπό έλεγχο.

Πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία που εξέτασε το CBS News εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το υλικό παρακολούθησης της φυλακής τη νύχτα πριν από τον θάνατό του.

Οι ερευνητές εντόπισαν μια πορτοκαλί φιγούρα να κινείται προς το διάζωμα όπου βρισκόταν το κελί του περίπου στις 10:39 μ.μ. στις 9 Αυγούστου. Ένα από τα έγγραφα περιγράφει τη φιγούρα ως «πιθανώς κρατούμενο», ενώ έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης την ταυτοποιεί ως σωφρονιστικό υπάλληλο που μετέφερε πορτοκαλί λινά.