Νεπάλ: Αυξάνονται οι νεκροί, φόβοι για νέες πλημμύρες – Αγώνας δρόμου για τους εγκλωβισμένους στις σήραγγες

Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την καταστροφική αιφνίδια πλημμύρα που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 700 ανθρώπους στο Νεπάλ και το Θιβέτ, την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης για την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Ο συνολικός απολογισμός σε Νεπάλ και Θιβέτ έχει πλέον φτάσει τους 750 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται. Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή 16 θανάτους και 546 αγνοούμενους, εκ των οποίων οι 261 είναι αλλοδαποί υπήκοοι. Την ίδια ώρα, οι αρχές του Νεπάλ επιβεβαίωσαν 734 νεκρούς και 2.498 αγνοούμενους.

AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Κίνα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μεταξύ των αγνοούμενων αλλοδαπών περιλαμβάνονται 104 πολίτες του Νεπάλ, 49 της Ινδίας, 33 της Λετονίας, 18 των Ηνωμένων Πολιτειών και 15 Βρετανοί υπήκοοι.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο Νεπάλ.

Σύμφωνα με τον Guardian, σε μια σημαντική εξέλιξη αργά το Σάββατο, ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να εισαγάγει έναν σωλήνα σε σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, όπου εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Σουντάν Γκουρούνγκ, δήλωσε: «Έχουμε ήδη αρχίσει να διοχετεύουμε αέρα μέσω του μικρού ανοίγματος και τώρα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες εκσκαφής, ώστε να στείλουμε την ομάδα διάσωσης στο εσωτερικό».

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Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στη ζωή και εγκλωβισμένοι σε τέτοιες σήραγγες, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να επικεντρώνονται κυρίως στις εγκαταστάσεις Trishuli 3A και 3B.

Το Νεπάλ προειδοποίησε την Κυριακή για περαιτέρω άνοδο της στάθμης των υδάτων και κάλεσε τις ομάδες διάσωσης να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

«Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι η ροή των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασούουα, έχει αυξηθεί περαιτέρω», ανέφερε η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών, σε προειδοποίηση που εκδόθηκε στις 7:20 το πρωί.

Εικόνες μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ | EPA/NARENDRA SHRESTHA/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε μια περιοχή όπου βρίσκονται σημαντικά ενεργειακά και υδροηλεκτρικά έργα, η αρμόδια αρχή του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται 933 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και πεζοπόροι και Ινδουιστές προσκυνητές που κατευθύνονταν προς το ιερό όρος Κάιλας στο Θιβέτ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Σισίρ Κανάλ, εκτίμησε το Σάββατο ότι το κόστος της ανοικοδόμησης του Νεπάλ θα μπορούσε να ανέλθει σε «δισεκατομμύρια δολάρια».

Η πράσινη γέφυρα «Friendship Bridge», που διέσχιζε τον ποταμό στα σύνορα μεταξύ Θιβέτ και Νεπάλ, παρασύρθηκε από την αιφνίδια πλημμύρα. Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση και η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπινων ζωών», απευθύνοντας έκκληση για εξειδικευμένη διεθνή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών βαρέος τύπου και τεχνολογίας που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ανθρώπων οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Παράλληλα, ζήτησε τη διάθεση κιτ ιατροδικαστικών εξετάσεων για την ταυτοποίηση των σορών, καθώς και ψυκτικών μονάδων για τη συντήρησή τους, επισημαίνοντας ότι τα πτώματα που έχουν παραμείνει στο νερό ενδέχεται να αποσυντίθενται ταχύτερα.

Οι επιζώντες βιώνουν πλέον μια αγωνιώδη αναμονή, προσπαθώντας να μάθουν την τύχη των αγνοούμενων συγγενών τους, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική να χρειαστεί να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.

Επιχειρήσεις διάσωσης μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ | AP // Rajesh Kumar Singh

«Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ, στην περιοχή Νουακότ του Νεπάλ. «Δεν έχει απομείνει τίποτα».

Οι φόβοι για νέες πλημμύρες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων.

Ο τεράστιος όγκος πάγου και λάσπης που κατέβηκε με ορμή δημιούργησε μεγάλες λίμνες, μία από τις οποίες θεωρείται πλέον πιθανή πηγή νέων πλημμυρών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Νεπάλ συνομίλησαν το Σάββατο και συζήτησαν το ενδεχόμενο ανταλλαγής δορυφορικών και υδρολογικών δεδομένων, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές.

Στο Θιβέτ, όπου οι κινεζικές αρχές αποτελούν τη μοναδική επίσημη πηγή ενημέρωσης, οι επιχειρήσεις διάσωσης διακόπηκαν προσωρινά στην περιοχή Γκιρόνγκ, η οποία επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη, εξαιτίας του κινδύνου νέων πλημμυρών από μια λίμνη που σχηματίστηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, συνολικά 2.141 διασώστες βρίσκονταν κοντά στην περιοχή του Γκιρόνγκ, περισσότεροι από 500 εκ των οποίων επιχειρούσαν στην περιοχή που επλήγη περισσότερο.

Πλημμύρα στο Νεπάλ | AP / Niranjan Shrestha

Στην Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί έξω από το κεντρικό κρατικό νοσοκομείο, αναζητώντας απεγνωσμένα πληροφορίες για τους αγνοούμενους αγαπημένους τους.

Πολλοί πηγαινοέρχονταν ανάμεσα στο γραφείο ενημέρωσης και τον πίνακα ανακοινώσεων του νοσοκομείου, κρατώντας φωτογραφίες και εξετάζοντας τις λίστες των τραυματιών, με την ελπίδα να εντοπίσουν κάποιο ίχνος των συγγενών ή φίλων τους.

Η Ντιλ Μάγια Λάμα στεκόταν κλαίγοντας έξω από το γραφείο ενημέρωσης του νοσοκομείου, αναζητώντας πληροφορίες για τον 26χρονο αδελφό της, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός σε εταιρεία υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή Ρασούουα. Είχε ταξιδέψει από το Ραμετσάπ, περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά.

«Ήρθα εδώ με την ελπίδα ότι ίσως τον βρω», είπε. «Δεν υπάρχει καμία πληροφορία γι’ αυτόν».

Η Νέλζα Μόκταν αναζητούσε με αγωνία πληροφορίες για τον αγνοούμενο ξάδελφό της, ο οποίος εργαζόταν επίσης ως οδηγός στην περιοχή Ρασούουα.

«Νιώθω απελπισία. Έχουν ήδη περάσει τέσσερις ημέρες», δήλωσε.