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Νετανιάχου κατά Ερντογάν: «Αντισημίτης τύραννος που δεν δικαιούται να κάνει μαθήματα ηθικής»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τον κατηγορεί για διώξεις Κούρδων και στήριξη της Χαμάς.

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Κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου και Τραμπ
Κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου και Τραμπ | Shutterstock
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Σκληρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο «αντισημίτη τύραννο» και τον κατηγόρησε για διώξεις κατά των Κούρδων, στήριξη της Χαμάς, καταστολή των πολιτικών ελευθεριών και φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων.

«Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Κράτος του Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, απαντώντας στις επικρίσεις της Άγκυρας.

 

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του, τους οποίους κατηγόρησε ότι συνιστούν απειλή για τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής και τη διεθνή ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε «τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο», θα συνεχίσουν να δρουν «με αποφασιστικότητα και ισχύ» απέναντι σε όσους απειλούν την ασφάλεια του Ισραήλ.

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