Ντόναλντ Τραμπ: Η Ουάσινγκτον ανοίγει τη «τηλεφωνική γραμμή» με την Τεχεράνη – «Ας φερθούν έξυπνα»

Σε μια χρονική συγκυρία όπου η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά και το σοκ που προκάλεσαν οι χθεσινοί πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνένετυξη στo fox news.

Παρά το εκρηκτικό κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να κρατήσει μια στάση που χαρακτηρίζεται από διπλωματική ευελιξία, απευθυνόμενος στην ηγεσία του Ιράν.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου, αρκεί η πρωτοβουλία να ανήκει στην Τεχεράνη. «Αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μας καλέσει», δήλωσε, προσθέτοντας πως μια τηλεφωνική επικοινωνία θα μπορούσε να είναι η αρχή για την επίλυση της κρίσης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ λογικά» πρόσωπα εντός της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, εκφράζοντας την ελπίδα η χώρα να «φερθεί έξυπνα».

Ωστόσο, ο κύριος στόχος παραμένει αμετάκλητος: η πλήρης απομάκρυνση των πυρηνικών αποθεμάτων από το Ιράν.

JUST IN: President Trump lays down a hard line on Iran talks, saying future discussions will happen by phone — not long-distance travel.



“They cannot have a nuclear weapon. Otherwise there’s no reason to meet.” | @JacquiHeinrich @SundayBriefFNC pic.twitter.com/0ub40kNac8 — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Ο Αμερικάνος πρόεδρος δεν παρέλιψε να εκφράσει την έντονη ενόχλησή του για τη στάση της Δύσης. Επιτέθηκε στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ στο ζήτημα του Ιράν, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Λονδίνου ότι θα στείλει πλοία στην περιοχή μόνο «όταν τελειώσει ο πόλεμος», ο Τραμπ τη χαρακτήρισε ως μη ικανοποιητική, υπογραμμίζοντας το έλλειμμα ενεργούς στήριξης από τους παραδοσιακούς εταίρους σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους εγκληματίες να αλλάξουν την πορεία της χώρας μας»

Αναφορικά με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πορόεδρος είπε ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τους εγκληματίες να αλλάξουν την πορεία της χώρας μας».

Χαρακτήρισε τον φερόμενο ως δράστη «ένα πολύ προβληματικό άτομο» και «μισαλλόδοξο απέναντι στους χριστιανούς».

«Επρόκειτο να σηκωθώ και να κάνω μια εντελώς διαφορετική ομιλία. Θα ήμουν πολύ επιθετικός, θα τα έλεγα όλα χθες το βράδυ. Μιλούσα για όλους. Και μετά είπα ότι η ομιλία μου θα είναι πολύ διαφορετική, θα είναι μια ομιλία αγάπης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τελικά δεν πρόλαβε να την εκφωνήσει και ίσως «ήταν καλύτερα έτσι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η βραδιά εξελίχθηκε «θλιβερά… από πολλές απόψεις», ενώ εξέφρασε την ελπίδα το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου να επαναπρογραμματιστεί και να πραγματοποιηθεί σύντομα.

