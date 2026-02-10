Ο αδελφός του Έλον Μασκ στα αρχεία του Επστάιν - Οι εξηγήσεις που έδωσε

Ο Κίμπαλ Μασκ, αδελφός του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, έδωσε τη Δευτέρα εξηγήσεις για τις πολυάριθμες αναφορές στο όνομά του στα τελευταία έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα αρχεία Επστάιν.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ανέφερε ότι ο μεγάλος αριθμός email που αντάλλαξε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν οφειλόταν σε ένα ενημερωτικό δελτίο (newsletter) που έστελνε.

Απαντώντας σε μηνύματα που υποδήλωναν ότι ο Επστάιν λειτουργούσε ως μεσολαβητής μεταξύ του ίδιου και μιας γυναίκας με την οποία φαίνεται να διατηρούσε σχέση για αρκετούς μήνες, ο Κίμπαλ Μασκ δήλωσε ότι γνώρισε τη 30χρονη γυναίκα μέσω φίλου και αρνήθηκε ότι τους σύστησε ο Έπσταϊν.

Ο Κίμπαλ Μασκ ανέφερε ότι η μοναδική του συνάντηση με τον Έπσταϊν -τον οποίο χαρακτήρισε «δαίμονα»- έγινε στο γραφείο του Επστάιν στη Νέα Υόρκη. «Δεν τον ξανασυνάντησα ποτέ και δεν πήγα ποτέ στο νησί του», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Denver Post, το όνομα του Κίμπαλ Μασκ αναφέρεται περισσότερες από 100 φορές στα νέα αρχεία Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Η εφημερίδα σημειώνει ότι τα email περιλάμβαναν συζητήσεις για ώρες πάρτι, ημερομηνίες συναντήσεων, καθώς και ένα ευχαριστήριο μήνυμα του Κίμπαλ Μασκ προς τον Επστάιν και τους συνεργάτες του για το ότι τον «έφεραν σε επαφή» με τη γυναίκα το 2012.

Ο Κίμπαλ Μασκ δήλωσε ότι ο λόγος του μεγάλου αριθμού email ήταν ένα ενημερωτικό δελτίο που «έστελνε σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε λίγες εβδομάδες».

Η Denver Post εντόπισε επίσης αρκετά email μεταξύ του Κίμπαλ Μασκ και του Έπσταϊν που αφορούσαν το newsletter ή ενημερώσεις για την εστιατορική επιχείρηση του Μασκ, καθώς και μια πρωτοβουλία «κήπων μάθησης», η οποία στόχευε στη δημιουργία σχολικών κήπων και υπαίθριων τάξεων για μαθητές δημοτικού.

«Η καρδιά μου είναι με τα πολλά θύματα του Τζέφρι Επστάιν, όπως και με όλους όσοι έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση», έγραψε ο Κίμπαλ Μασκ σε ανάρτησή του.

Τι άλλο περιείχαν τα email των αρχείων Έπσταϊν για τον Κίμπαλ Μασκ

Σε email του Ιανουαρίου 2013, ο Επστάιν προσκάλεσε τον Κίμπαλ Μασκ στο νησί του, με τον Μασκ να απαντά ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να το επισκεφθεί την άνοιξη. Άλλο email δείχνει τον Κίμπαλ Μασκ να γράφει σε παραλήπτη με καλυμμένο όνομα ότι «κάνει ένα βήμα πίσω, απλώς στο να βγαίνουν ραντεβού», σημειώνοντας πως «δεν είναι σε θέση να έχει μια σοβαρή σχέση αυτή τη στιγμή», σύμφωνα με τη Denver Post. Τα email δεν δείχνουν ότι ο Κίμπαλ Μασκ επισκέφθηκε ποτέ το νησί του Επστάιν.