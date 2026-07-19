Ο βορειότερος οικισμός στον πλανήτη έχει τον πιο περίεργο κανόνα: Για ποιον λόγο απαγορεύονται οι ταφές

Στη Νορβηγία βρίσκεται το Λονγκιέρμπιεν, ο βορειότερος οικισμός στον κόσμο με πληθυσμό που ξεπερνά τους 2.500 κατοίκους. Η πόλη αποτελεί τη μεγαλύτερη κατοικημένη περιοχή της επαρχίας Σβάλμπαρντ και, σύμφωνα με την απογραφή του 2026, αριθμεί περίπου 2.512 κατοίκους, ενώ διαθέτει μια σειρά περιέργων κανόνων που πιθανά δεν έχεις ξανακούσει.

Όσοι σκοπεύουν να επισκεφθούν τον οικισμό θα πρέπει να εξοικειωθούν με τους ιδιαίτερους κανονισμούς που απορρέουν από την απομακρυσμένη του θέση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των γατών και των περιορισμών στις μηνιαίες αγορές αλκοόλ ανά άτομο.

Σύμφωνα με την βρετανική Express, αν και έχει αναφερθεί εκτενώς ότι ο θάνατος στο Λονγκγιέρμπιεν είναι παράνομος, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ταφές στον οικισμό, ένας κανόνας που συνήθως ωθεί τους κατοίκους που πάσχουν από ανίατες ασθένειες να μετακομίσουν στην ηπειρωτική χώρα.

Η απαγόρευση των ταφών τέθηκε σε εφαρμογή το 1950, μετά την ανακάλυψη ότι τα λείψανα όσων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας της γρίπης του 1918 δεν είχαν ακόμη αποσυντεθεί λόγω του ακραίου ψύχους. Αυτό έχει προκαλέσει φόβους ότι τα θαμμένα λείψανα ενδέχεται να εξακολουθούν να φέρουν ενεργά στελέχη θανατηφόρων ιών.

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Η περιοχή από σπίτια με έντονα χρώματα, αυτή η απομονωμένη πόλη εκτείνεται σε έκταση τεσσάρων τετραγωνικών μιλίων, αλλά διαθέτει όλες τις ανέσεις που χρειάζονται οι ντόπιοι και οι επισκέπτες για να απολαύσουν τη διαμονή τους εκεί.

Στο Λονγκιέρμπιεν, όπου οι δρόμοι φέρουν αριθμούς αντί για ονόματα, βρίσκεται επίσης το Πανεπιστημιακό Κέντρο του Σβάλμπαρντ, το βορειότερο ίδρυμα έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 78°.

Το πανεπιστήμιο αυτό προσφέρει μαθήματα σε επιστημονικούς κλάδους,όλα συνδεδεμένα με το περιβάλλον της περιοχής, όπως η βιολογία της Αρκτικής και η γεωφυσική της Αρκτικής.

Χτισμένο σε μια κοιλάδα στις όχθες του Άντεβεντφιορδ, το Λονγκιέρμπιεν προσφέρει πανοραμική θέα με επιβλητικά βουνά και παγετώνες. Οι επισκέπτες του δεν είναι αποκλειστικά άνθρωποι, καθώς στην περιοχή υπάρχει πλούσια πανίδα, όπως τάρανδοι και φάλαινες και πολικές αρκούδες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την οπλοφορία για όσους ταξιδεύουν πέρα από τον οικισμό. Το όνομα του οικισμού απορρέει από την τοποθεσία του καθώς είναι αρκετά απομονωμένος, και μεταφράζεται περίπου ως «Πόλη του Μακρού Έτους».

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Ωστόσο, η ονομασία αυτή τιμά στην πραγματικότητα τον ιδρυτή της, τον Τζον Μουνρό Λόνγκιερ, και δεν αντανακλά το πέρασμα του χρόνου ή τη γεωγραφική απομόνωση.

Παρά τη θέση της και τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν που επικρατούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αυτός ο νορβηγικός οικισμός έχει καθιερωθεί ως σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο.

Ο τουριστικός τομέας αποκτά επίσης όλο και μεγαλύτερη σημασία για την κοινότητα, όπως αποδείχθηκε το 2016, όταν δέχτηκε 115.000 επισκέπτες, εκ των οποίων 35.000 έφτασαν με κρουαζιερόπλοια από το εξωτερικό.

Η πρόσβαση στο Λονγκιέρμπιεν γίνεται με πτήση τριών ωρών από το Όσλο ή με πτήση 90 λεπτών από το Τρόμσο προς το αεροδρόμιο του Σβάλμπαρντ.