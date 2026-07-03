Ο χειρότερος καύσωνας που καταγράφηκε στην Ευρώπη: Πάνω από 3.700 νεκροί σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους, όσο επιμένει ο καύσωνας του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί.

Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκεσε περίπου από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.

Οι επιστήμονες λένε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρει και το ΑΜΠΕ.

Καύσωνας - Στα ύψη η θνησιμότητα

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί.

Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% και κατά 62% μόνο στην περιοχή του Παρισιού την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα.

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Στο Βέλγιο, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 θανάτων, ανάμεσα στις 18 και στις 29 Ιουνίου, προσθέτοντας ότι 530 από τους θανάτους αυτούς ήταν μεταξύ ανθρώπων 85 ετών και άνω.

Τα θύματα κάτω των 65 ετών αναλογούσαν σε 180 επιπλέον θανάτους.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου, "με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, το Βέλγιο κατέγραψε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 39% (+1.222 επιπλέον θάνατοι) μεταξύ της Πέμπτης 18 Ιουνίου και της Δευτέρας 29 Ιουνίου».

«Αυτή η υπερβάλλουσα θνησιμότητα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα είναι πρωτοφανής στη χώρα μας. Ο καύσωνας ήταν πρωτόγνωρος με επτά τροπικές ημέρες όταν οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30°C. Οι νύχτες, ειδικότερα, ήταν ασυνήθιστα ζεστές», τονίζει η έκθεση.

Στην Ολλανδία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως μεταξύ ανθρώπων άνω των 80 ετών.

Καύσωνας και στην Αμερική

Η ακραία ζέστη και η αφόρητη υγρασία που αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο το ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ θα ήταν «πρακτικά αδύνατες» χωρίς την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με νέα μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την ώρα που η χώρα φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και γιορτάζει την 250η επέτειο από την ανεξαρτησία της.

«Με αφορμή τα 250α γενέθλια της Αμερικής, η μελέτη μας αποτελεί μια απότομη επιστροφή στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Τίοντορ Κίπινγκ, ερευνητής και ένας από τους συντάκτες της μελέτης του World Weather Attribution (WWA).

«Το κλίμα που γνωρίζει η χώρα είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από αυτό που υπήρχε όταν οι ιδρυτές πατέρες υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας», πρόσθεσε.

Το WWA, που συγκεντρώνει ειδικούς για το κλίμα από κορυφαία ινστιτούτα, μελέτησε το τρέχον κύμα ζέστης που προκαλείται από ένα ισχυρό σύστημα πιέσεων με τη μορφή «θερμικού θόλου». Αυτός εγκλωβίζει τον θερμό και υγρό αέρα, όπως ένα κάλυμμα τοποθετημένο επί του κεντρικού και του ανατολικού τμήματος της χώρας, όπως και του νοτίου τμήματος του Καναδά.

Αν και τα καιρικά φαινόμενα αυτού του είδους είναι συνηθισμένα, πλέον προκαλούν πιο υψηλές θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ημερήσιες θερμοκρασίες ξεπερνούν ως εκ τούτου τους 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αισθητή θερμοκρασία είναι ακόμη πιο υψηλή αν λάβει κανείς υπόψη του την υγρασία.

Η μελέτη αφορά επίσης τις τιμές του βιοκλιματικού δείκτη Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη ζέστη και την υγρασία, οι οποίες θα μπορούσαν να καταρρίψουν ρεκόρ στη διάρκεια αυτού του κύματος ακραίας ζέστης.

Χάρη σε μοντέλα, το WWA συνέκρινε τον σημερινό κόσμο, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την κλιματική αλλαγή, με έναν κόσμο χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε έναν κόσμο χωρίς την κλιματική αλλαγή, οι τιμές WBGT που καταγράφονται θα ήταν πρακτικά αδύνατες. Θα προέκυπταν, το πολύ, μία φορά κάθε 5.000 χρόνια.

Ακόμη και στον σημερινό κόσμο, οι συνθήκες αυτού του είδους κρίνονται ως εξαιρετικά σπάνιες –μία φορά κάθε 200 χρόνια—μολονότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα δεδομένου του ακραίου χαρακτήρα αυτού του φαινομένου.