Ο Πούτιν καθ’ οδόν για την κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ - Βίντεο με την αυτοκινητοπομπή

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αλάσκα.

Προτού αναχωρήσει για την Αμερική, ο Πούτιν έκανε στάση στο Μαγκαντάν, λιμάνι στην Οχοτσκική Θάλασσα, περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Κατά την παραμονή του, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, θα επισκεφθεί εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak, ένα μνημείο αφιερωμένο σε ηρωικούς Ρώσους πιλότους και θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Στο διαδίκτυο έχουν δημοσιευθεί βίντεο που δείχνουν την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, συνοδευόμενη από περιπολικά και ασθενοφόρα, να διασχίζει τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής προς την ακτή του Ειρηνικού. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπογραμμίζουν τη σημασία της επικείμενης συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Ησυνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση Τύπου του προγράμματος που εξέδωσε χθες, Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 2 σενάρια

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, που λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξόφλησε την Τετάρτη πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο:

Αν η συνάντηση πάει καλά , θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού. Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».

Διαβάστε ακόμα: «Δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου, θέλει συμφωνία» λέει ο Τραμπ για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Το παρελθόν

Τα ερωτήματα πολλά, αλλά αυτό που απασχολεί τους διεθνείς αναλυτές είναι ποιoς Τραμπ θα εμφανιστεί σε αυτό το τετ-α-τετ: Η εκδοχή του σκληρού Τραμπ ή του μεγιστάνα ακινήτων που είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να κερδίσει την εύνοια του πρώην πράκτορα της KGB.

Από κολακεία μέχρι εκνευρισμό αναμεμειγμένο με απογοήτευση, ακόμη και με προσβολές, ο Τραμπ δεν φείδεται σχολίων για τον Πούτιν από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει, ίσως όχι. (Αλλά) θα έπρεπε», δήλωσε την πρώτη ημέρα που ξαναμπήκε στον Λευκό Οίκο. «Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν», είπε τότε.

Η κολακεία ήταν αμοιβαία: «Δεν είναι απλώς έξυπνος, είναι και πραγματιστής», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης στις 24 Ιανουαρίου.

Αλλά από τότε, η διάθεση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν αλλάζει διαρκώς. «Έχει ΤΡΕΛΑΘΕΙ τελείως!» έγραφε στα τέλη Μαΐου, μέχρι το «Δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά να μιλήσω πλέον μαζί του», που είπε στη Σκωτία στις 28 Ιουλίου. Αλλά χθες, Πέμπτη απόγευμα, έδωσε 75% πιθανότητα επιτυχίας της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη.

Για τον Τραμπ, το δέλεαρ της σύναψης μιας συμφωνίας είναι ισχυρό. Έχει εμπλακεί σε μια ανοιχτή εκστρατεία για να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης φέτος, επισημαίνοντας αυτά που παρουσιάζει ως διπλωματικές νίκες του, και έχει ανησυχήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ με την προσμονή του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Κατά τα φαίνομενα, όπως εκτιμάται, ο Τραμπ εμφανίζεται διχασμένος: Από τη μία πλευρά, ο πειρασμός να κάνει εντυπωσιακές ανακοινώσεις, αόριστες αν χρειαστεί, που θα του επιτρέψουν να παρουσιαστεί ως «ειρηνοποιός» και από την άλλη υπάρχει η επιθυμία να μη θεωρηθεί ως το «σκυλάκι» του Πούτιν -το ψευδώνυμο που του δόθηκε από αντιπάλους του μετά τη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι το 2018. Τότε, η στάση Τραμπ ανησύχησε συμμάχους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και εντός των ΗΠΑ όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε το μέρος του Ρώσου ηγέτη και όχι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές αμερικανικές εκλογές του 2016.

Αν και ο Πούτιν αποδέχθηκε να συναντήσει κατ' ιδίαν τον Τραμπ, η Μόσχα τις τελευταίες μέρες τηρεί σιγή ιχθύος. Χθες, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Ελπίδες, επιφυλάξεις και επιπτώσεις

Πολύ πιο λεπτό θα είναι το θέμα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων, σε μια εποχή που ο ρωσικός στρατός κερδίζει έδαφος στην Ουκρανία. Η Μόσχα απαιτεί τέσσερις μερικώς κατεχόμενες περιοχές (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), εκτός από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014 -απαιτήσεις απαράδεκτες για το Κίεβο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε να μιλήσει στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Η απάντηση θα μπορούσε να έχει βαθιές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους ηγέτες που ανησυχούν ότι η Ρωσία, εάν της επιτραπεί να απορροφήσει τμήματα της Ουκρανίας, θα είναι πιο επιθετική απέναντι σε συμμάχους του ΝΑΤΟ κοντά στη Ρωσία, όπως η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία.

Έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ουκρανία, η οποία χάνει έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις έπειτα από τρεισήμισι χρόνια σκληρών μαχών.

Παρατηρητές του Κρεμλίνου αναζητούν να δουν αν ο Τραμπ θα μαγευτεί ξανά από τον Πούτιν και θα επηρεαστεί από το επιχείρημά του ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να κυριαρχεί στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε, χθες, ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Όμως, την Πέμπτη το απόγευμα, το Κρεμλίνο θέλησε να υπενθυμίσει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο τόπος της συνόδου έχει και αυτός τους δικούς του συμβολισμούς. Η Αλάσκα πωλήθηκε από τη Ρωσία στις ΗΠΑ και η αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η στρατηγική της σημασία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ειδικά εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την Αρκτική.

«Ακόμα κι αν έπαιρνα τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, τα fake media θα έλεγαν ότι έκανα μια κακή συμφωνία», είπε πριν μέρες ο Τραμπ, εξοργισμένος με δημοσιεύματα αναφορικά με τη σύνοδο της Αλάσκας.

Το Λένινγκραντ, το όνομα που έδωσαν οι σοβιετικές αρχές στην πρώην ρωσική αυτοκρατορική πρωτεύουσα, επανήλθε σε Αγία Πετρούπολη το 1991, λίγο πριν από την επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ.

