Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ συνεχίζονται στην Αίγυπτο, με το ζήτημα της ανταλλαγής κρατουμένων να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι συνομιλίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, στον απόηχο της πρώτης ημέρας που άφησε ανοιχτά όλα τα κρίσιμα μέτωπα.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπεται η απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων με αντάλλαγμα 47 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα – ανάμεσά τους και οι σοροί 25 Ισραηλινών.

Ωστόσο, η Χαμάς επιμένει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την απελευθέρωση ιστορικών προσωπικοτήτων του παλαιστινιακού κινήματος, που παραμένουν φυλακισμένες εδώ και δεκαετίες.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Ισραήλ και τα αιτήματα της Χαμάς

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ηγετικό στέλεχος της Φατάχ και πιθανός μελλοντικός πρόεδρος για πολλούς Παλαιστινίους. Συνελήφθη το 2002 και εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι «σύμβολα της τρομοκρατίας» όπως ο Μπαργκούτι δεν πρόκειται να απελευθερωθούν.

Δίπλα του στη λίστα βρίσκεται ο ξάδελφός του, Αμπντουλάχ Μπαργκούτι, γνωστός ως «ο μηχανικός της Χαμάς». Καταδικάστηκε σε 67 ισόβια για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων, μεταξύ των οποίων η βομβιστική επίθεση στο εστιατόριο Sbarro το 2001.

Ο Ιμπραήμ Χαμέντ, πρώην επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, θεωρείται από το Ισραήλ «ο πιο επικίνδυνος κρατούμενος». Εκτίει 54 ισόβια για επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 46 Ισραηλινούς.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Αχμάντ Σαάντατ, Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), καταδικασμένος σε 30 χρόνια για την ηγεσία της οργάνωσης που ανέλαβε τη δολοφονία του Ισραηλινού υπουργού Τουρισμού Ρεχάβαμ Ζέεβι.

Την εικόνα συμπληρώνουν ο Αμπάς αλ-Σαΐντ, καταδικασμένος για την πολύνεκρη επίθεση στο Park Hotel της Νετάνια το 2002, και ο Χασάν Σαλάμε, ανώτερος διοικητής της Χαμάς που εκτίει 46 ισόβια.

Για τη Χαμάς, η απελευθέρωσή τους θα αποτελούσε μια συμβολική και στρατηγική νίκη, καθώς πρόκειται για πολιτικά είδωλα και στρατιωτικούς ηγέτες με τεράστιο κύρος.

Για το Ισραήλ, αντίθετα, οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι αποτελούν αδιαπραγμάτευτες «κόκκινες γραμμές», καθώς θεωρούνται κρίσιμοι για την εθνική ασφάλεια.

Οι όροι που θέτει η Χαμάς

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Φάουζι Μπαρχούμ, παρουσίασε τους βασικούς όρους για μια συνολική συμφωνία:

Μόνιμη και πλήρης κατάπαυση του πυρός

Απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από όλη τη Γάζα

Απεριόριστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας

Επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους

Έναρξη διαδικασίας ανασυγκρότησης υπό παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή

Δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων

Ο Μπαρχούμ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «σκόπιμα ματαίωσε όλους τους προηγούμενους γύρους» και τόνισε ότι, παρά την ισραηλινή στρατιωτική ισχύ και την αμερικανική στήριξη, «δεν θα καταφέρουν να παρουσιάσουν μια ψευδή εικόνα νίκης».

Η Χαμάς χαρακτηρίζει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ως «ιστορική απάντηση» στις ισραηλινές ενέργειες. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 67.160 ανθρώπων – αριθμό που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστο.

Η τύχη αυτών των έξι κρατουμένων ενδέχεται να καθορίσει την έκβαση των συνομιλιών. Αν το Ισραήλ παραμείνει αμετακίνητο στις «κόκκινες γραμμές» του, η συμφωνία κινδυνεύει να καταρρεύσει για ακόμη μία φορά. Αντίθετα, μια πιθανή υποχώρηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια ιστορική συμφωνία.

Με πληροφορίες από Nbc News, alarabiya Net και ΕΡΤ