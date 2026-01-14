Τη στιγμή που το Τραμπ ενθαρρύνει τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν, δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα της Μέσης Ανατολής φαίνεται πιθανή, ακόμη και εντός 24ωρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια επίθεση που θα στόχευε στη στήριξη των διαδηλωτών θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε μια σειρά από κέντρα διοίκησης και άλλους στόχους που σχετίζονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τις παραστρατιωτικές δυνάμεις Μπασίτζ που συνδέονται με αυτό, καθώς και την ιρανική αστυνομία — τους βασικούς μηχανισμούς που υλοποιούν τη βίαιη καταστολή της διαφωνίας.

Ωστόσο, αυτά τα κέντρα διοίκησης βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι αμερικανικές επιδρομές να σκοτώσουν τους ίδιους τους αμάχους που ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να στηρίξει, σύμφωνα με τους αναλυτές. Και η δολοφονία αμάχων θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

«Ό,τι κι αν κάνει (οι ΗΠΑ), πρέπει να είναι απολύτως ακριβές, χωρίς απώλειες εκτός IRGC», δήλωσε ο αναλυτής Καρλ Σούστερ στο CNN.

Οποιαδήποτε επίθεση που θα έβλαπτε αμάχους «ακόμη και ακούσια» κινδυνεύει να αποξενώσει τους «αντιφρονούντες, που είναι ενωμένοι μόνο από το μίσος τους προς το καθεστώς. Οι απώλειες μας μετατρέπουν σε ξένη δύναμη που προσπαθεί να καταστείλει ή να κυριαρχήσει στο Ιράν, όχι σε απελευθερωτική επιρροή», είπε ο Σούστερ.

Οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν επικεντρώνονται στην ηγεσία του Ιράν και τα βασικά στελέχη ενώ σημασία για τους Αμερικάνους σύμφωνα με τον αναλυτή είναι και οι οικονομικολι στόχοι.

Ιράν: Tι όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ

Αν οι ΗΠΑ για ακόμα μια φορά επιλέξουν την οδό της επίθεσης τότε σύμφωνα με τους αναλυτές στο CNN δεν θα χρησιμοποιηθούν πιθανότατα τα ίδια μέσα με τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις πέρυσι (τα βομβαρδιστικά B-2).

«Περιφερειακά αρχηγεία και βάσεις του IRGC μπορούν να πληγούν με πυραύλους cruise (Tomahawk)», είπε ο Σούστερ. Οι εξαιρετικά ακριβείς Tomahawk μπορούν να εκτοξευθούν από αμερικανικά υποβρύχια και πλοία επιφανείας πολύ μακριά από τις ιρανικές ακτές, μειώνοντας τον κίνδυνο για αμερικανικές απώλειες.

Μια άλλη επιλογή πυραύλων cruise είναι ο Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Με διατρητική κεφαλή 1.000 λιβρών και εμβέλεια έως 620 μίλια (1.000 χιλιόμετρα), ο JASSM μπορεί επίσης να εκτοξευθεί μακριά από τις ιρανικές ακτές από μια σειρά αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως τα μαχητικά F-15, F-16 και F-35, καθώς και τα βομβαρδιστικά B-1, B-2 και B-52, αλλά και από μαχητικά F/A-18 του Πολεμικού Ναυτικού.

Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν drones, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Είναι «απίθανο να δούμε επανδρωμένα αεροσκάφη να ρίχνουν όπλα μικρής εμβέλειας ή βόμβες ελεύθερης πτώσης, καθώς αυτό θα θεωρηθεί πολύ επικίνδυνο», είπε ο Λέιτον.

Αν και οι ΗΠΑ συνήθως διατηρούν ένα αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη Δευτέρα το πλησιέστερο, το USS Abraham Lincoln, βρισκόταν χιλιάδες μίλια μακριά, στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Στρατός ΗΠΑ | Shutterstock

Τα αεροπλανοφόρα κινούνται μαζί με μια ομάδα πλοίων που μπορούν επίσης να εκτοξεύσουν πυραύλους και να παρέχουν άλλη υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Το φθινόπωρο, η κυβέρνηση Τραμπ μετέφερε μια ομάδα αεροπλανοφόρου μαζί με πολλά άλλα πλοία, αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιώτες στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της πίεσης προς την ηγεσία της Βενεζουέλας. Αν και ορισμένα από αυτά τα μέσα έχουν αρχίσει να αποχωρούν από την περιοχή, αυτό έχει περιορίσει τις επιλογές των στρατιωτικών σχεδιαστών για άμεση δράση κατά του Ιράν.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε άμεση αεροπορική επίθεση θα προερχόταν από διάφορες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ή από ακόμη πιο μακριά.

Κατά τις περσινές επιθέσεις των B-2, τα αόρατα βομβαρδιστικά πέταξαν χωρίς στάση από τη βάση τους στο Μιζούρι μέχρι το Ιράν, με εναέριο ανεφοδιασμό καθ’ οδόν. Οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα αμερικανικά αεροσκάφη μπορεί να ανεφοδιαστεί στον αέρα.

Οι αναλυτές είπαν ότι η μετακίνηση αεροσκαφών ανεφοδιασμού θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι επίκειται αμερικανική δράση, όπως και η μεταστάθμευση αεροσκαφών κρούσης, όπως το βομβαρδιστικό B-1 ή το F-15 Strike Eagle, πιο κοντά στο Ιράν.