Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε προσωπικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανασταλούν τα πλήγματα κατά του Κιέβου έως την 1η Φεβρουαρίου, με στόχο τη δημιουργία «ευνοϊκών συνθηκών» για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Πέμπτη (29/01) ότι ο Πούτιν συμφώνησε να μην εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων για μία εβδομάδα, επικαλούμενος τις χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα έληγε αυτό το χρονικό διάστημα.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δεν ανέφερε τον καιρό ως παράγοντα. «Ο πρόεδρος Τραμπ υπέβαλε πράγματι προσωπικό αίτημα προς τον πρόεδρο Πούτιν να απέχει από πλήγματα κατά του Κιέβου για μία εβδομάδα, έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», δήλωσε. Ερωτηθείς αν ο Πούτιν συμφώνησε, απάντησε καταφατικά, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξε προσωπικό αίτημα από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Δεν κατέστη σαφές αν ο Πεσκόφ χρησιμοποιούσε τον όρο «Κίεβο» αναφερόμενος αποκλειστικά στην πρωτεύουσα —όπου εκατοντάδες διαμερίσματα έχουν μείνει χωρίς θέρμανση και ηλεκτροδότηση μετά από ρωσικά πλήγματα— ή αν εννοούσε συνολικά την ουκρανική επικράτεια.

Η ουκρανική πλευρά έχει δηλώσει ότι θα ανταποδώσει, εφόσον η Μόσχα, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, απέχει από επιθέσεις κατά της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής.