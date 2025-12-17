Ο Πούτιν διαψεύδει εκκλήσεις προετοιμασίας της Δύσης για «μεγάλο πόλεμο»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ότι υπάρχουν κάποιες εκκλήσεις στη Δύση για προετοιμασία για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς τες ως «υστερία» και «ψέμα», όπως μετέδωσε το Reuters.

Προειδοποίησε επίσης ότι εάν η Ουκρανία και η Δύση εγκαταλείψουν την προσπάθεια για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, τότε η Ρωσία θα καταλάβει τα εδάφη που διεκδικεί στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα.

Nωρίτερα, έγινε γνωστό πως νέες κυρώσεις κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας ετοιμάζονται να επιβάλλουν οι ΗΠΑ, στοχεύοντας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποτελέσουν στόχο τα πλοία του λεγόμενου «ρωσικού σκιώδους στόλου» δεξαμενοπλοίων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, καθώς και οικονομικών παραγόντων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι νέες κυρώσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.