Ο Ράμα κατηγορεί το Ιράν για τις διαδηλώσεις στην Αλβανία: Η απάντηση της Τεχεράνης και τα... φλαμίνγκο

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι βρίσκεται πίσω από τις μαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα, οι οποίες στρέφονται κατά της κατασκευής ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται επιχειρηματικά με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως υποστήριξε ο κ. Ράμα, το Ιράν υποκινεί τις αντιδράσεις διακινώντας τη θεωρία πως το έργο αποτελεί κάλυψη για μια μυστική συμφωνία με το Ισραήλ, με απώτερο στόχο τη μαζική μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στην Αλβανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Reuters, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε άμεσα και κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, με τον εκπρόσωπό του να σχολιάζει ειρωνικά ότι «στο τέλος θα πουν ότι και τα φλαμίνγκο είναι Ιρανοί πράκτορες», προσθέτοντας πως τέτοιες κατηγορίες αποτελούν πάγια τακτική κυβερνήσεων που επιδιώκουν να προσεγγίσουν το Ισραήλ.



Η κοινωνική ένταση πυροδοτήθηκε αρχικά από βίαιες συγκρούσεις στη νότια Αλβανία μεταξύ κατοίκων, που καταγγέλλουν άδικες απαλλοτριώσεις της γης τους, και της ιδιωτικής ασφάλειας του έργου. Παράλληλα, έντονες είναι οι αντιδράσεις και από περιβαλλοντικές οργανώσεις για ένα δεύτερο τουριστικό project του Κούσνερ στο νησί Σάζαν.

Οι οικολόγοι προειδοποιούν ότι οι κατασκευές απειλούν άμεσα τον προστατευόμενο υγροβιότοπο Βγιόσα Νάτρα, ο οποίος φιλοξενεί σπάνια είδη όπως φλαμίνγκο, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες.

Παρά το γεγονός ότι χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας τη διακοπή των εργασιών και την παραίτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός παραμένει ανυποχώρητος. Ο ίδιος υπεραμύνεται των έργων, τονίζοντας ότι οι αναμενόμενες επενδύσεις ύψους 4 δισ. δολαρίων θα ενισχύσουν θεαματικά την τοπική οικονομία, βάζοντας παράλληλα τη χώρα στον διεθνή χάρτη του ελίτ τουρισμού.

Η νέα αυτή διπλωματική αντιπαράθεση έρχεται να επιβαρύνει το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο κρατών. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο η Αλβανία κήρυξε επίσημα το Ιράν κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας.

Τα τελευταία δύο χρόνια, τα Τίρανα κατηγορούν την Τεχεράνη για μπαράζ σοβαρών κυβερνοεπιθέσεων σε δημόσιους φορέις, αποδίδοντας την επιθετικότητα αυτή στην απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να φιλοξενήσει στο έδαφός της μια βάση της εξόριστης ιρανικής οργάνωσης της αντιπολίτευσης, «Μουτζαχεντίν-ε Χαλκ» (MEK).