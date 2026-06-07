Οργή Ράμα για τις διαδηλώσεις στην Αλβανία: «Ψεύτικες εικόνες και παραπληροφόρηση»

Θέση απέναντι στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Αλβανία κατά του επενδυτικού σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ πήρε ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, με εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι γύρω από την υπόθεση έχει αναπτυχθεί ένα κύμα παραπληροφόρησης, κάνοντας λόγο για «deepfake» και παραποιημένες εικόνες που, όπως ισχυρίζεται, παρουσιάζουν διογκωμένη τη συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Παράλληλα, αμφισβήτησε δημοσιεύματα και αναρτήσεις που συνδέουν το σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ με περιβαλλοντική επιβάρυνση προστατευόμενων περιοχών στον υδροβιότοπο του Αυλώνα.

Ο Ράμα εξέφρασε την απορία του για τη διεθνή προβολή που έχει λάβει το θέμα, διερωτώμενος πώς μια τοπική διαμαρτυρία λίγων χιλιάδων ατόμων εξελίχθηκε σε ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

To @CNN International and to all the endless media outlets, big and small, together with all the well-meaning content producers of Facebook, X, Instagram, TikTok and every other platform that now shapes the global conversation, I would very much wish to pass the following post:… pic.twitter.com/yFEQepcoH0 — Edi Rama (@ediramaal) June 6, 2026

Την ίδια ώρα, επιχείρησε να απαντήσει στις επικρίσεις για την επένδυση, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο έργο, οικοδομική άδεια ή οριστικός σχεδιασμός. Όπως ανέφερε, το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και αφορά ένα ευρύτερο όραμα ανάπτυξης του τουρισμού υψηλής ποιότητας, με παράλληλη ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής.

Στρέφοντας τα πυρά του προς διεθνή μέσα ενημέρωσης και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας κατηγόρησε μέρος του δημόσιου διαλόγου για υπερβολές, παραπλανητικές αφηγήσεις και πρόωρα συμπεράσματα. Όπως σημείωσε, γύρω από το ζήτημα δημιουργήθηκε «ένας τυφώνας ψηφιακής υστερίας, αποκαλυπτικών τίτλων και κατασκευασμένης οργής», ενώ υποστήριξε ότι η αυξημένη διαδικτυακή δραστηριότητα συνοδεύτηκε από τη μαζική εμφάνιση νέων και ανώνυμων λογαριασμών, γεγονός που, κατά τον ίδιο, εγείρει ερωτήματα για πιθανή τεχνητή ενίσχυση της συζήτησης.