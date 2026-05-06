Εύθραυστη είναι η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, τη στιγμή που φέρεται οι δύο πλευρές να πλησιάζουν σε μια συμφωνία.

Σε νέα ανάρτηση στο Truth Social, o Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ακολουθήσουν ακόμη πιο έντονοι βομβαρδισμοί.

Αναλυτικά, ανήρτησε στην πλατφόρμα: «Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ανοιχτός σε όλους.

Συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»,

To μονοσέλιδο μνημόνιο που εξετάζουν το Ιράν και οι ΗΠΑ

Όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία, φέρεται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και σήμερα (6/5) διέρρευσε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το σύντομο υπόμνημα φαίνεται πως περιλαμβάνει και τον καθορισμό ενός πλαισίου για πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμα πηγές.

Εν γένει, οι ΗΠΑ αναμένουν ιρανικές απαντήσεις σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες. Δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί κάτι, αλλά οι πηγές ανέφεραν ότι πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία, από την έναρξη του πολέμου.