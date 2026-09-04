Ο Τραμπ έχει «μια ιδέα» για ειρήνη στην Ουκρανία και επιμένει: «Ο Πούτιν δεν θέλει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ»

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ - ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ - αναχώρησαν με στόχο να σφυρηλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος απόψε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, που διανύει το πέμπτο έτος του. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Δεν είπε, επίσης, αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες ή μόνο στη μία από αυτές.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα.

«Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη», είπε ο Τραμπ. «Έστειλα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, δυο σπουδαίους διαπραγματευτές. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να κάνουμε κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να το κάνουμε» πρόσθεσε.

Οι δύο απεσταλμένοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια να πάνε στο Κίεβο, δήλωσαν νωρίτερα δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, ο Τραμπ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα, επεσήμανε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ.

«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ» είπε.