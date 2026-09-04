Η ειρηνευτική αποστολή του Τραμπ ταξιδεύει σε Μόσχα και Κίεβο το Σαββατοκύριακο

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει σε φάση κλιμάκωσης, γίνεται γνωστό πως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η ειρηνευτική αποστολή των ΗΠΑ αναμένεται να ταξιδέψει στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα βρεθούν και στις δύο χώρες τις επόμενες δύο μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει, μεταξύ άλλων, το Axios. Στόχος τους, να μπει ένα τέλος στον πόλεμο.

Οι διαπραγματευτές θα συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, το Σάββατο (05/09) στη Μόσχα και ύστερα θα μεταβούν στο Κίεβο για επαφές με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (04/09), ο Ζελένσκι ενημέρωσε πως ρωσικό drone χτύπησε τα γραφεία της ουκρανικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας στο Κίεβο, στοχοποιώντας τον επικεφαλής της, Ολεξάντερ Πόκλαντ. Ο ίδιος φαίνεται πως δεν έχει τραυματιστεί.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι διέταξε τον Πόκλαντ, επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, να αντιδράσει «επαρκώς» στην επίθεση.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, έχουν επισκεφθεί τη Ρωσία πολλές φορές, αλλά αυτές θα είναι οι επαφές στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι «έχουν οριστεί ενδεικτικές ημερομηνίες» και οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα βρίσκονται στο Κίεβο «τις επόμενες ημέρες».

Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επεσήμανε πως «δεν θα ανακοινώσω κάτι, αλλά όταν λάβουν χώρα αυτές οι επαφές, θα παρέχω ενημέρωση».

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Πούτιν σημείωσε «υπάρχουν πιθανότητες» για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η Μόσχα και το Κίεβο πρέπει να συμφωνήσουν» είπε, όμως.

Παρά τις δηλώσεις του αυτές, όμως, ο Πούτιν δεν έδειξε κανένα σημάδι υποχώρησης από τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.