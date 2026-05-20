Ο Τραμπ μόλις «κέρασε» τον εαυτό του διά βίου φοροαπαλλαγή: «Φωτογραφικό» διάταγμα κατά της Εφορίας

Ντόναλντ Τραμπ κερνά και Ντόναλντ Τραμπ πίνει, συγκεκεριμένα με τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ, καθώς με νέο διάταγμα ο πρόεδρος θέτει εαυτόν, αλλά και την οικογένειά του, στο απυρόβλητο από ελεγκτικά φορολογικά όργανα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέδωσε την Τρίτη (29/5) επίσημο έγγραφο που απαγορεύει οριστικά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ να διεξάγει περαιτέρω ελέγχους ή να επιδιώκει νομικές αξιώσεις σχετικά με τους προηγούμενους φόρους του προέδρου, της οικογένειάς του και των εταιρειών τους.

Η εντολή επεκτείνει την ιστορική συμφωνία με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε τη Δευτέρα να αποσύρει την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατατέθηκε κατά των φορολογικών αρχών των ΗΠΑ λόγω της διαρροής των φορολογικών του δεδομένων στον Τύπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με παπικό «ακαταλόγιστο»

Το μονοσέλιδο έγγραφο, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη και υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, ορίζει ρητά ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «απαγορεύεται για πάντα» να επαληθεύει δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τον πρόεδρο πριν από την ημερομηνία του διακανονισμού, καθώς και τυχόν ζητήματα «που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν τεθεί» σε σχέση με υπάρχοντες ελέγχους.

Η σαρωτική κίνηση του Τραμπ, που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική χρήση της εκτελεστικής εξουσίας, δίνει στον Τραμπ και στον στενό κύκλο του πλήρη φορολογική ασυλία για όλα τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο του ίδιου διακανονισμού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε ένα κυβερνητικό ταμείο ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα χρήματα προορίζονται για την αποζημίωση ατόμων που ισχυρίζονται ότι αποτέλεσαν στόχο πολιτικά υποκινούμενων, καταχρηστικών ερευνών ή διώξεων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η ανακοίνωση πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα κριτικής από Δημοκρατικούς νομοθέτες και κυβερνητικούς φορείς δεοντολογίας, οι οποίοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση για κατάχρηση εξουσίας.

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι ο διακανονισμός μιας αγωγής τέτοιου μεγέθους δεν θα είχε νόημα εάν οποιαδήποτε πλευρά μπορούσε να επαναλάβει τις εχθροπραξίες την επόμενη μέρα.