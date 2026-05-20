«Καρφιά» κατά του Τραμπ στο κοινό ανακοινωθέν Σι - Πούτιν: «Κίνδυνος επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας»

Αιχμές κατά των ΗΠΑ άφησαν οι ηγέτες Κίνας και Ρωσίας που συναντήθηκαν σήμερα, Τετάρτη (20/05) στο Πεκίνο, μέρες μετά το αντίστοιχο ταξίδι του Αμερικανού προέδρου.

Στο κοινό ανακοινωθέν Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρεται πως «οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της αποικιοκρατίας απέτυχαν, αλλά ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον "νόμο της ζούγκλας"».

Αναλυτικά, αναφέρεται: «η παγκόσμια κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις, και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον "νόμο της ζούγκλας". Οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών, στο πνεύμα της αποικιοκρατίας, έχουν αποτύχει».

Ο Σι υποδέχθηκε τον συνομιλητή του με ένα κόκκινο χαλί, αλλά και «καρφιά» για τον Τραμπ, ο οποίος δεν είχε προλάβει καλά - καλά να προσγειωθεί στις ΗΠΑ από το ταξίδι του.

Προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή» τη στιγμή που μεταβαίνει από τον πόλεμο στην ειρήνη. Στην κεκλεισμένων των θυρών συνομιλία του με τον Πούτιν σημείωσε πως ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι «επιτακτικός» και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν «απαράδεκτη».

«Η πρότασή μου των τεσσάρων σημείων για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή στοχεύει στην περαιτέρω οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης και στη συμβολή στην άμβλυνση των εντάσεων, στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στην προώθηση της ειρήνης» είπε.

Στάθηκε, επίσης, στις σχέσεις καλής φιλίας με τη Ρωσία.

Από πλευράς του, ο Πούτιν χαρακτήρισε ουσιαστικές τις συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών. Επεσήμανε, δε, πως στόχος των σχέσεων των δύο πλευρών είναι η ευημερία των δύο λαών.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου, ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την Ουκρανία, το Ιράν και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πίνοντας τσάι.