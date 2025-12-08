Ο Ζελένσκι συναντά την τριανδρία των «προθύμων» στο Λονδίνο: Τεντώνει το σκοινί της συμφωνίας ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και τον Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνάντηση έρχεται μετά από τρεις ημέρες συζητήσεων μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα χωρίς εμφανή πρόοδο εν μέσω εντατικής πίεσης από την Ουάσινγκτον για τερματισμό του πολέμου, αλλά με σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε για άλλη μια φορά να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι, υπονοώντας δημόσια ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «δεν είναι έτοιμος» να υπογράψει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ.

Ζελένσκι και «πρόθυμοι» εναντίον Τραμπ

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμη την πρόταση, η οποία ήταν πριν από λίγες ώρες. Ο λαός του την αγαπά, αλλά αυτός όχι», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους την Κυριακή το βράδυ.

Οι ηγέτες του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων» αναμένονται νωρίς το μεσημέρι και θα συνομιλήσουν κεκλεισμένων των θυρών για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα.

Ο Ζελένσκι αναμένεται αργότερα να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και τη Ρώμη. Την Κυριακή, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι και επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη της Ιταλίας μετά από αυτό που χαρακτήρισε ένα νέο κύμα «αδιάκριτων» ρωσικών επιθέσεων σε αμάχους, ανέφερε το γραφείο της.

Ξεχωριστά, θα παρακολουθώ επίσης τις αντιδράσεις της ΕΕ στα σχόλια του Έλον Μασκ και ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με την ΕΕ το Σαββατοκύριακο . Ο δισεκατομμυριούχος ήταν ιδιαίτερα ενεργός μετά την επιβολή προστίμου 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ζητώντας επανειλημμένα την κατάργηση της ΕΕ.