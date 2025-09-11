OHE: Συνεδριάζει την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή (12/09) κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που θεωρείται ότι ήταν ρωσικά στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η νοτιοκορεατική προεδρία του Συμβουλίου.

Το αίτημα για συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), έλαβε στήριξη από πολλά μέλη του ΣΑ (Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η έκτακτη συνεδρίαση έρχεται σε συνέχεια της πρωτοφανούς νυχτερινής επιχείρησης Τρίτης προς Τετάρτη κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά drones που παραβίασαν χθες τον εναέριο χώρο της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες ότι εν λόγω drones πραγματοποιούσαν επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, και δεν υπήρχε σχέδιο για πλήγματα εντός της Πολωνίας.

Η Βαρσοβία ωστόσο απέρριψε αυτό τον ισχυρισμό μιλώντας για σκόπιμη ενέργεια της Μόσχας και ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.

Πολωνοί στρατιωτικοί θα εκπαιδευθούν στην Ουκρανία

Πολωνοί στρατιωτικοί, μετά την παραβίαση χθές Τετάρτη του εναερίου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, θα επισκεφθούν την Ουκρανία για να εκπαιδευθούν στην κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε σήμερα πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Λονδίνο και Παρίσι στηρίζουν την αεράμυνα της Πολωνίας

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός συζήτησε την πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, οι τρεις ηγέτες καταδίκασαν την ενέργεια της Μόσχας και εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της άμυνας της Πολωνίας.

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να στηρίξει τη Συμμαχία, ενώ η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η Ρωσία «κλιμακώνει συστηματικά» τις επιθετικές της ενέργειες, με στόχους ακόμη και κυβερνητικά κτίρια και διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο.

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου προκάλεσε έκτακτη κινητοποίηση του ΝΑΤΟ, με συζητήσεις βάσει του άρθρου 4 της Συμμαχίας και ενίσχυση των μέτρων αεράμυνας στην ανατολική πτέρυγα.

Βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι το Λονδίνο εξετάζει τη συμβολή με μαχητικά αεροσκάφη και αντιαεροπορικά συστήματα, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη επίσημη απόφαση.

