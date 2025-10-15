Καθώς ο η εισβολή στη Γάζα από το Ισραήλ συνεχιζόταν για σχεδόν 2 χρόνια, η αποδυναμωμένη Χαμάς αντιμετώπιζε αυξανόμενες εσωτερικές προκλήσεις στον έλεγχό της, από μακροχρόνιους αντιπάλους, πολλοί από τους οποίους συνδέονται με ισχυρές τοπικές φατρίες.

Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας της Παρασκευής, η Χαμάς επιδίωξε να ανακτήσει την δύναμή της, σκοτώνοντας δεκάδες αντιπάλους, αφού φαινόταν να εξασφαλίζει την έγκριση των ΗΠΑ για την προσωρινή αστυνόμευση του διαλυμένου θύλακα.

Μεταξύ αυτών, τέσσερις είναι εκείνες που μπορούν ουσιαστικά να απειλήσουν τοπικά την πρωτοκαθεδρία της Χαμάς, και να δημιουργήσουν μελλοντικά απειλές για τη συνέχιση της εκεχειρίας, κατά το Reuters.

Οι αντίπαλοι και οι φίλοι της Χαμάς

Φατρία Αμπού Σαμπάμπ

Ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, με έδρα την περιοχή Ράφα, είναι ο πιο εξέχων ηγέτης της φατρίας κατά της Χαμάς. Δραστηριοποιείται σε ένα τμήμα της νότιας Γάζας που εξακολουθεί να κατέχεται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στον Σαμπάμπ, η ομάδα του έχει στρατολογήσει εκατοντάδες μαχητές προσφέροντας ελκυστικούς μισθούς. Η Χαμάς τον κατηγορεί για συνεργασία με το Ισραήλ, μια κατηγορία που ο ίδιος αρνείται.

Η φυλή του είναι μια ομάδα Βεδουίνων με κέντρο την ανατολική περιοχή της Ράφα. Δεν είναι σαφές εάν ολόκληρη η φυλή υποστηρίζει τις ενέργειες του Αμπού Σαμπάμπ. Η προσωπική του δύναμη εκτιμάται σε περίπου 400 άνδρες.

Φατρία Ντογκμός

Η φυλή Ντογκμός είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο ισχυρές στη Λωρίδα της Γάζας και ιστορικά ήταν καλά εξοπλισμένη. Οι ηγέτες της φυλής θεωρούν τα όπλα ως πολιτιστική αναγκαιότητα για την υπεράσπιση της γης τους.

Τα μέλη της έχουν διασυνδέσεις με διάφορες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων τόσο της Φατάχ όσο και της Χαμάς.

Ο Μουμτάζ Ντογκμός, βασικός ηγέτης της φυλής, ηγήθηκε προηγουμένως της ένοπλης πτέρυγας των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης στην Πόλη της Γάζας. Αργότερα σχημάτισε τον «Στρατό του Ισλάμ», ο οποίος κήρυξε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Ο Στρατός του Ισλάμ ήταν μία από τις παρατάξεις, μαζί με τη Χαμάς, που συμμετείχαν στην διασυνοριακή επίθεση του 2006 που οδήγησε στη σύλληψη του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.

Η τύχη του Ντογκμός ήταν άγνωστη από τότε που ξέσπασε η γενοκτονία στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η Χαμάς έχει συγκρουστεί με τη φυλή στο παρελθόν λόγω της άρνησής της να αφοπλιστεί και της απαγωγής ενός Βρετανού δημοσιογράφου από τον Στρατό του Ισλάμ.

Φατρία Αλ Ματζάιντα

Αυτή η μεγάλη και ισχυρή φυλή έχει την έδρα της στη Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Τα μέλη της έχουν συγκρουστεί με μαχητές της Χαμάς τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Χαμάς έκανε έφοδο στην περιοχή της φυλής για να συλλάβει άνδρες που, όπως ισχυρίστηκε, καταζητούνταν για τη δολοφονία μελών της.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα αρκετούς θανάτους και από τις δύο πλευρές, ανέφεραν η Χαμάς και μέλη της φυλής.

Πηγές κοντά στη φυλή αρνούνται τις κατηγορίες της Χαμάς ότι τα μέλη της έχουν δεσμούς με την Αμπού Σαμπάμπ. Κατηγορούν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί την επιδρομή ως πρόσχημα για στοχευμένες δολοφονίες.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της φυλής εξέδωσε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή του στην εκστρατεία ασφαλείας που ξεκίνησε η Χαμάς για τη διατήρηση της τάξης και του νόμου στη Γάζα, προτρέποντας τα μέλη της να συνεργαστούν.

Φατρία Χέλις

Η φυλή Χέλις είναι μια μεγάλη φυλή στην πόλη της Γάζας, με κέντρο το προάστιο Σετζάια. Πριν από λίγους μήνες, ένα ανώτερο μέλος της φυλής, ο Rami Hellis, και ο Ahmed Jundeya, μέλος μιας άλλης μεγάλης φυλής, σχημάτισαν μια ομάδα που λειτουργεί αψηφώντας τη Χαμάς σε περιοχές της Shejaia που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Χαμάς: «Τεντωμένη» η υπομονή του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αφοπλίσει την οργάνωση «βίαια» εν μέσω κινήσεων της ομάδας για την επαναφορά του ελέγχου της στη Λωρίδα της Γάζας, στοχοποιώντας αυτούς που αποκάλεσε «συνεργάτες».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός «εύλογου χρονικού διαστήματος», τότε «θα την αφοπλίσουμε». Δεν είπε πότε αναμένει από την ομάδα να παραδώσει τα όπλα της.

Τα σχόλιά του ήρθαν καθώς βίντεο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο που έδειχναν δημόσια εκτέλεση και άλλες επιδείξεις βίας από μαχητές της στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Η εκτέλεση - την οποία το BBC Verify γεωγραφικά τοποθέτησε σε μια διασταύρωση στο κέντρο της πόλης της Γάζας - έρχεται μετά τη δέσμευση της Χαμάς να συντρίψει την «ανομία» στη Λωρίδα.

