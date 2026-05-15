Οι Εμίρηδες κάνουν τις «πάπιες» για το Ιράν: Το Άμπου Ντάμπι αρνείται εμπλοκή στον πόλεμο των ΗΠΑ

Το Άμπου Ντάμπι απέρριψε «κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει «ενεργό» ρόλο, στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ, Χαλίφα μπιν Σαχίν αλ Μαράρ ανέφερε ότι «απορρίπτονται κατηγορηματικά οι ιρανικοί ισχυρισμοί και οι προσπάθειες (της Τεχεράνης) να δικαιολογήσει τις τρομοκρατικές ιρανικές επιθέσεις στα Εμιράτα» και σε άλλες χώρες της περιοχής».

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έγραψε σε μήνυμά του στο Telegram, από την Ινδία, όπου συμμετείχε στη σύνοδο των χωρών της BRICS, ότι «Τα ΗΑΕ είναι ενεργός εταίρος στην επίθεση» εναντίον της Τεχεράνης».

Άμπου Ντάμπι - Οι συνέπειες των συμμαχιών

Σε άλλες δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν από το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna, είπε ότι διαμήνυσε «στον εκπρόσωπο των ΗΑΕ ότι το σιωνιστικό καθεστώς και οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια» της χώρας και ότι το Aμπού Ντάμπι «διαπίστωσε τις συνέπειες της παρουσίας των αμερικανικών βάσεων» στο έδαφός του.

Οι σχέσεις του Ιράν με τα ΗΑΕ είναι τεταμένες αφού ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου, συμμάχους των ΗΠΑ.

Τα Εμιράτα έγιναν «στόχος επαναλαμβανόμενων και αδικαιολόγητων τρομοκρατικών, ιρανικών επιθέσεων», εκ των οποίων 3.000 έγιναν με βαλλιστικούς πυραύλους, με κατευθυνόμενα βλήματα πλεύσης ή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Μαράρ πρόσθεσε ότι η χώρα του επιφυλάσσεται του δικαιώματός της «να αντιμετωπίσει κάθε απειλή ή εχθρική ενέργεια» αλλά «δεν επιδιώκει την προστασία κανενός και είναι ικανή να αποτρέψει κάθε επιθετική ενέργεια».

Το Ιράν κατηγορεί τις χώρες του Κόλπου ότι επέτρεψαν στις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του από το έδαφός τους.