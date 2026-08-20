Οι ΗΠΑ αλλάζουν «σκακιέρα»: Τη Δευτέρα οι λεπτομέρειες του «οικονομικού πολέμου» Τραμπ κατά του Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα (24/8) συνέντευξη Τύπου για το Ιράν, αναλύοντας όσα σχεδιάζει η Ουάσινγκτον.

Μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε χθες Τετάρτη «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση» για το Ιράν, σε κλίμακα που δεν θα έχει προηγούμενο, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Παράλληλα, προειδοποίησε όποια χώρα προσφέρει «σανίδα σωτηρίας» στο Ιράν πως θα βρεθεί αντιμέτωπη με οικονομικές συνέπειες, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να διευθετήσουν τη σύγκρουση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ πριν από σχεδόν έξι μήνες.

Αλλαγή τακτικής από τις ΗΠΑ

«Νομίζω ότι οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης», δήλωσε ο Μπέσεντ στο CNBC. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

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Υπάρχει «ασύμμετρη πληροφόρηση», συνέχισε ο Μπέσεντ. «Εάν ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή οικονομική πίεση, αυτό σημαίνει πως πιθανότατα δεν θα ξεκινήσουν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ ενδέχεται να στοχοποιήσουν την Κίνα για τις συναλλαγές της με το Ιράν, ο Μπέσεντ απάντησε ότι ορισμένες συζητήσεις είναι καλύτερα να γίνονται κατ’ ιδίαν.

«Θεωρούμε πως όλοι θέλουν να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ και να υποχωρήσουν εκ νέου οι τιμές ενέργειας», είπε ο υπουργός Οικονομικών. «Λάβετε υπόψη ότι οι Κινέζοι προμηθεύονται το 50% των εισαγωγών ενέργειας από χώρες του Κόλπου. Επομένως θα επωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό» από το πρόγραμμα, σημείωσε.