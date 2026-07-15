Σε αναβρασμό βρίσκεται και πάλι η περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ξεκινούν ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Οι νέες επιθέσεις ξεκίνησαν στις 13:00 ώρα Ελλάδος. Σκοπός τους είναι να «υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες» που χρησιμοποιούν οι ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

«Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ», αναφέρει χαρακτηριστικά η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

At 6 a.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Από την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ τείνουν να πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους - ακόμη και τις τελευταίες τέσσερις συνεχόμενες ημέρες - τη νύχτα.

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Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι οι επιθέσεις χθες το βράδυ (14/7) σκότωσαν επτά μέλη του στρατού τους και τραυμάτισαν περισσότερους από 260 ανθρώπους.

Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες».

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (...) θα συνεχιστούν, και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», ανέφερε η ανακοίνωση η οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

