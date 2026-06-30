Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην «Πόλη» - Πώς η Τουρκία «θερίζει» ήδη τα κέρδη του πολέμου με το Ιράν

Η Τουρκία δεν θα περιοριστεί, κατά τα φαινόμενα, σε λεονταρισμούς και αφοριστικές δηλώσεις για τον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά θα επιδοθεί και σε πολεμικές «αγοραπωλησίες».

Όπως αναφέρει ο Economist, η Άγκυρα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει οικονομικά τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τον πόλεμο με το Ιράν, απορροφώντας μέρος της εμπορικής δραστηριότητας που έχασαν οι χώρες του Περσικού Κόλπου.

Παρά τις ζημιές που υπέστη η Τεχεράνη από τον πρόσφατο πόλεμο και τις προβλέψεις για αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες των αραβικών κρατών, η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με ευκαιρίες όσο και με προκλήσεις.

Τουρκία: «Σφήνα» στο εμπόριο των Εμίρηδων

Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου ώθησε τον μηνιαίο πληθωρισμό στην Τουρκία τον Απρίλιο πάνω από το 4% για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο.

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Ωστόσο, σύμφωνα με το μέσο, η κρίση στις γειτονικές χώρες δημιούργησε παράλληλα σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τη γείτονα.

Επικαλούμενο αξιωματούχο του τουρκικού υπουργείου Οικονομικών, το περιοδικό αναφέρει ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν χάσει μεγάλο μέρος της εμπορικής τους δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες και ότι η Τουρκία εκτιμά πως μπορεί να προσελκύσει μέρος αυτής.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι η δυναμικότητα των λιμανιών της Κωνσταντινούπολης έχει σχεδόν εξαντληθεί, ενώ πολλοί τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επισκέπτονταν το Ντουμπάι στράφηκαν φέτος στις αγορές του κοσμοπολίτικου αυτού κέντρου.

Ενδεικτικά, αρκετοί καταναλωτές που έκαναν αγορές στις μπουτίκ της συνοικίας Νισάντασι στην Κωνσταντινούπολη δήλωσαν ότι, αν δεν είχε μεσολαβήσει ο πόλεμος, θα βρίσκονταν στο Ντουμπάι για τις αγορές τους.

Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του Βοσπόρου, ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορευματικός τερματικός σταθμός της Τουρκίας λειτουργεί σχεδόν στο μέγιστο της δυναμικότητάς του.

O όγκος των φορτίων έχει τριπλασιαστεί μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ενώ έχει ενισχυθεί και η μεταφορά ορυκτών καυσίμων μέσω των αγωγών που διασχίζουν την Τουρκία και συνδέουν την Ευρώπη με τους προμηθευτές ενέργειας.

Παράλληλα, οι ροές πετρελαίου μέσω του αγωγού Κιρκούκ-Τζεϊχάν από το Ιράκ αναμένεται έως τον Αύγουστο να είναι τριπλάσιες σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Η Τουρκία ως εμπορικό σταυροδρόμι

Σύμφωνα με τον Economist, ο έλεγχος του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο σχέδια για τη δημιουργία τουλάχιστον τριών σιδηροδρομικών και οδικών διαδρόμων που θα συνδέουν τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, με την Τουρκία να φιλοδοξεί να προσελκύσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα από τα έργα που εξετάζονται είναι η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου του Χετζάζ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αργού πετρελαίου και επιβατών από τη Σαουδική Αραβία.

Τούρκοι αξιωματούχοι εκτιμούν επίσης ότι περισσότεροι τουρίστες θα επιλέξουν την Τουρκία αντί για προορισμούς του Κόλπου, ενισχύοντας κλάδους όπως ο τουρισμός και η ψυχαγωγία.

Παράλληλα, η τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με κρατική στήριξη, κατέγραψε το 2025 εξαγωγές οπλικών συστημάτων σχεδόν αντίστοιχες με εκείνες της Γερμανίας. Ένας ακόμη στρατηγικός στόχος της Άγκυρας είναι να προσελκύσει επενδυτές που αποχώρησαν από τις χώρες του Κόλπου εξαιτίας του πολέμου.

Όλοι οι δρόμοι...οδηγούν στη Πόλη

Σύμφωνα με τον Economist, η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης ως πόλο προσέλκυσης κεφαλαίων από τις χώρες του Κόλπου.

Έως πρόσφατα το κέντρο λειτουργούσε κυρίως με κρατικές τράπεζες και εποπτικούς φορείς, όμως πλέον περίπου 40 τράπεζες και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν εκεί.

Για να ενισχύσει το ενδιαφέρον, η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Μάιο φορολογικά κίνητρα και άλλες διευκολύνσεις για ξένους επενδυτές.

Το περιοδικό σημειώνει ακόμη ότι η αύξηση του τουρισμού και της διακίνησης εμπορευμάτων μετά την έναρξη του πολέμου αντιστάθμισε μέρος του κόστους από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, ενώ η εκεχειρία του Απριλίου συνέβαλε στην επιβράδυνση του πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Μάιο.